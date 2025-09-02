Nhộn nhịp xuất nhập khẩu dịp nghỉ lễ

Kinh tế

Thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày năm nay, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (tỉnh Lào Cai) vẫn diễn ra sôi động.

Mỗi ngày có hơn 500 lượt xe thực hiện thủ tục thông quan, bảo đảm dòng chảy hàng hóa qua biên giới liên tục và thông suốt.

Để đáp ứng khối lượng công việc tăng cao, các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai kế hoạch trực và xử lý nghiệp vụ xuyên suốt kỳ nghỉ.

Bộ đội biên phòng đã phối hợp với các đơn vị điều tiết, phân luồng phương tiện hợp lý, bảo đảm an ninh trật tự và lưu thông an toàn cho các xe vận chuyển hàng hóa.

Cán bộ hải quan, kiểm dịch và biên phòng túc trực giải quyết nhanh gọn các thủ tục, đồng thời kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thẩm quyền.

