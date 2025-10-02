Kinh tế

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng đầu năm đạt hơn 52 tỷ USD

SGGPO

Xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 52 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Nông dân xã Thuận Hạnh (tỉnh Lâm Đồng) thu hoạch sầu riêng
Nông dân xã Thuận Hạnh (tỉnh Lâm Đồng) thu hoạch sầu riêng

Ngày 2-10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản (NLTS) tháng 9-2025 của Việt Nam ước đạt 6,35 tỷ USD, tăng 11,8% so với tháng 9-2024; đưa tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS 9 tháng đầu năm 2025 đạt 52,31 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 28,51 tỷ USD, tăng 16,8%; giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 447,5 triệu USD, tăng 18,6%; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 8,12 tỷ USD, tăng 12,3%; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 13,41 tỷ USD, tăng 7,4%; giá trị xuất khẩu đầu vào sản xuất đạt 1,82 tỷ USD, tăng 33,1%; giá trị xuất khẩu muối đạt 8 triệu USD, tăng 96,3%.

z6959852004333_fb22eb5be24334d83ce295c0a51fef11.jpg
Cán bộ Hội Nông dân TPHCM tham quan các mô hình nuôi trồng thủy hải sản tại xã An Thới Đông (TPHCM)

Xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng NLTS của Việt Nam với thị phần chiếm 43,9%. Hai thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt 23% và 14,2%. Thị phần của hai khu vực châu Phi và châu Đại Dương nhỏ, chiếm lần lượt 3% và 1,3%.

So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu NLTS của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2025 sang khu vực châu Á tăng 4,1%; châu Mỹ tăng 11,4%; châu Âu tăng 40,6%; châu Phi tăng 91,6%; và châu Đại Dương tăng 6,5%.

z7041992000329_eeda3d171c6869385567f72183e044fe.jpg
Nông dân xã Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) thu hoạch lúa trên đồng

Trong đó, Hoa Kỳ với thị phần 20,6%, Trung Quốc với thị phần 20%, Nhật Bản với thị phần 7,1%, là 3 thị trường xuất khẩu các mặt hàng NLTS lớn nhất của Việt Nam.

So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu NLTS của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Hoa Kỳ tăng 9%, Trung Quốc tăng 5,9%, và Nhật Bản tăng 23,9%.

ĐỨC TRUNG

Từ khóa

xuất khẩu thị trường giá trị

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn