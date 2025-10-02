Xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng đầu năm đạt hơn 52 tỷ USD

Xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 52 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Nông dân xã Thuận Hạnh (tỉnh Lâm Đồng) thu hoạch sầu riêng

Ngày 2-10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản (NLTS) tháng 9-2025 của Việt Nam ước đạt 6,35 tỷ USD, tăng 11,8% so với tháng 9-2024; đưa tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS 9 tháng đầu năm 2025 đạt 52,31 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 28,51 tỷ USD, tăng 16,8%; giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 447,5 triệu USD, tăng 18,6%; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 8,12 tỷ USD, tăng 12,3%; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 13,41 tỷ USD, tăng 7,4%; giá trị xuất khẩu đầu vào sản xuất đạt 1,82 tỷ USD, tăng 33,1%; giá trị xuất khẩu muối đạt 8 triệu USD, tăng 96,3%.

Cán bộ Hội Nông dân TPHCM tham quan các mô hình nuôi trồng thủy hải sản tại xã An Thới Đông (TPHCM)

Xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng NLTS của Việt Nam với thị phần chiếm 43,9%. Hai thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt 23% và 14,2%. Thị phần của hai khu vực châu Phi và châu Đại Dương nhỏ, chiếm lần lượt 3% và 1,3%.

So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu NLTS của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2025 sang khu vực châu Á tăng 4,1%; châu Mỹ tăng 11,4%; châu Âu tăng 40,6%; châu Phi tăng 91,6%; và châu Đại Dương tăng 6,5%.

Nông dân xã Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) thu hoạch lúa trên đồng

Trong đó, Hoa Kỳ với thị phần 20,6%, Trung Quốc với thị phần 20%, Nhật Bản với thị phần 7,1%, là 3 thị trường xuất khẩu các mặt hàng NLTS lớn nhất của Việt Nam.

So với cùng kỳ năm trước, ước giá trị xuất khẩu NLTS của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Hoa Kỳ tăng 9%, Trung Quốc tăng 5,9%, và Nhật Bản tăng 23,9%.

