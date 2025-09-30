Bộ Tài chính đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế, hải quan

Ngày 30-9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế và hải quan.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn khẳng định, Bộ Tài chính luôn quan tâm và hỗ trợ tích cực cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Hàn Quốc – một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam hiện nay.

Theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, nhằm tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất, với tổng giá trị hỗ trợ gần 242.000 tỷ đồng, áp dụng ngay từ đầu năm 2025.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Riêng trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Các hệ thống như eTax, eTax Mobile được nâng cấp, cho phép cá nhân, doanh nghiệp thực hiện khai, nộp, tra cứu nghĩa vụ thuế thuận tiện. Đáng chú ý, từ tháng 4-2025, cơ quan thuế sẽ triển khai hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động; đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) vào công tác quản lý.

Đối với lĩnh vực hải quan, Bộ Tài chính cũng thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI trong triển khai chatbot, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Choi Young Sam, đánh giá cao nỗ lực của Bộ Tài chính trong việc tổ chức đối thoại thường niên từ năm 2008 đến nay. Theo ông, hội nghị góp phần xây dựng môi trường thuế minh bạch, cởi mở và ổn định, qua đó khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng sản xuất tại Việt Nam.

Tại hội nghị, đại diện Cục Thuế, Cục Hải quan cùng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã giới thiệu những nội dung chính của các văn bản pháp luật mới ban hành về thuế và hải quan từ tháng 3-2024 đến nay. Trên cơ sở ý kiến góp ý của doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện chính sách thuế, hải quan theo hướng phù hợp thực tiễn, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng công bằng, minh bạch và hiệu quả.

