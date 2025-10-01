Nhóm cổ phiếu tài chính tăng mạnh, VN-Index lấy lại sắc xanh

Phiên giao dịch đầu tháng 10-2025 đã lấy lại được sắc xanh vì nhà đầu tư kỳ vọng về kết quả nâng hạng vào ngày 10-10 sắp tới.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 1-10 tăng trên nền thanh khoản thấp vì tâm lý chờ đợi các thông tin trên thị trường trong thời gian tới. Mặc dù, VN-Index chỉ tăng gần 4 điểm nhưng sắc xanh đã lan tỏa khắp các nhóm ngành.

Nhóm cổ phiếu tài chính là tâm điểm với nhiều cổ phiếu tăng mạnh như: EVF tăng trần, STB tăng 5,1% LPB tăng 3,03%, TPB tăng 2,39%, OCB tăng 1,19%, ACB tăng 1,18%, TCB tăng 1,85%, CTG tăng 1,38%, VIB tăng 1,01%...

Nhóm chứng khoán cũng đa số giữ ở mức tham chiếu và xanh nhẹ: VIX tăng 2,49%; SHS, SSI, VND, MBS tăng gần 1%; HCM, VDS, ORS, VFS đứng giá tham chiếu.

Nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công có sự phân hóa nhưng sắc xanh nhỉnh hơn: TCH tăng 3,39%, CTS tăng 3,1%, VRE tăng 3,27%, IDC tăng 1,56%, SZC tăng 1,92%, NVL tăng 2,62%; CEO, DXG, PDR, KBC, SJS tăng gần 1%. Ngược lại, VIC giảm 2,8%, VHM giảm 1,75%, VCG giảm 1,08%; KDH, DIG, HDC, NLG, VSC, HHV giảm gần 1%.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng, thép cũng đã tăng trở lại: HAG tăng 3,68%, VNM tăng 3,5%, HHS tăng 4,76%; MSN, ANV, DBC, HPG, NKG tăng gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,35 điểm (0,29%) lên 1.665,05 điểm với 175 mã tăng, 139 mã giảm và 50 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng nhẹ 0,06 điểm (0,02%) lên 273,22 điểm với 81 mã tăng, 71 mã giảm và 58 mã đứng giá. Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ gần 21.500 tỷ đồng, giảm 9.400 tỷ đồng so với phiên trước.

Điểm trừ là khối ngoại vẫn nối dài chuỗi bán ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 1.652 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VHM gần 197 tỷ đồng, FPT gần 164 tỷ đồng và MWG gần 155 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN