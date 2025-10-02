Doanh nghiệp có quan hệ nhà đầu tư tốt: Giá cổ phiếu cao hơn, huy động vốn hiệu quả hơn

Các chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp có IR tốt thì giá cổ phiếu cao hơn, huy động vốn hiệu quả hơn.

Quang cảnh hội thảo

Ngày 2-10, tại TPHCM, trong khuôn khổ Lễ vinh danh IR Awards 2025, Vietstock, Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí Điện tử Tài chính và cuộc sống (FiLi) tổ chức tổ chức Hội thảo “IR (Quan hệ nhà đầu tư) trong kỷ nguyên vươn mình”.

IR là “hệ thần kinh trung ương” của thị trường

Ông Đoàn Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Quản trị và Tài chính (IFA), nhận định trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần đến việc nâng hạng, hoạt động IR được ví như "hệ thần kinh trung ương" kết nối doanh nghiệp với thị trường.

Vai trò của IR không chỉ dừng lại ở việc công bố các con số theo quy định, mà còn đóng vai trò cao hơn là kể một câu chuyện doanh nghiệp một cách thuyết phục đối với thị trường. Việc quản lý tốt sự kỳ vọng, thông qua truyền đạt một câu chuyện kinh doanh nhất quán, sẽ giúp doanh nghiệp tăng khả năng huy động vốn rẻ, từ đó tối đa hóa giá trị.

Ông Đoàn Đức Minh khẳng định: “Đối với thị trường chứng khoán, hoạt động IR hiệu quả giúp giảm thiểu thông tin bất đối xứng, đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng một thị trường minh bạch, công bằng và đủ tầm vóc để vươn ra khu vực, nhất là trong bối cảnh chuẩn bị nâng hạng”.

Cùng quan điểm, TS. Đàm Nhân Đức, Kinh tế trưởng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), cho rằng, vai trò IR đối với vốn hóa doanh nghiệp là vô cùng rõ ràng và đã được chứng minh là nhân tố cốt lõi giúp nâng cao giá trị.

TS. Đàm Nhân Đức dẫn chứng: “Các ngân hàng và doanh nghiệp trong nhóm VN30-Index thường tiên phong trong IR đã giúp họ có chỉ số định giá P/E, P/B tốt hơn. Ngược lại, nhiều doanh nghiệp Việt Nam có các chỉ số này tương đối thấp so với khu vực do chưa chú trọng đúng mức đến công tác IR”. Do đó, doanh nghiệp cần tạo ra sự khác biệt thông qua sự chủ động chiến lược IR thay vì chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý.

Ông Ngô Hoàng Long, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho biết, qua theo dõi các doanh nghiệp có IR tốt trên thị trường thường có tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư quốc tế cao hơn, bởi nhà đầu tư quốc tế tại Việt Nam thường là bên sở hữu lớn và tìm đến các khoản đầu tư dài hạn.

80% vi phạm trên TTCK liên quan đến công bố thông tin

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, ông Lê Nhị Năng, Vụ trưởng, Trưởng Đại diện văn phòng Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước tại TPHCM, khẳng định IR đóng vai trò cực kỳ quan trọng với công ty đại chúng và niêm yết. IR là cầu nối truyền đạt chiến lược kinh doanh, tình hình tài chính đến nhà đầu tư, giúp duy trì quan hệ với cổ đông và hỗ trợ quá trình huy động vốn dễ dàng hơn. Ông Lê Nhị Năng chia sẻ: “Thống kê cho thấy, các doanh nghiệp làm tốt IR thì giá cổ phiếu đều cao hơn bình quân các doanh nghiệp cùng ngành, và doanh nghiệp cũng có thể huy động vốn với chi phí rẻ hơn”.

Ông Lê Nhị Năng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công bố thông tin, đặc biệt trong bối cảnh cơ quan quản lý ban hành nhiều thông tư, nghị định mới vô cùng chặt chẽ nhằm hướng đến sự tiếp nhận bình đẳng thông tin. Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) ra mắt Cẩm nang Quản trị công ty 2025 để nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Năng cũng đưa ra một thực trạng đáng lo ngại: “Thống kê vừa qua cho thấy, các hành vi vi phạm công bố thông tin trên thị trường chiếm 80% tổng vi phạm”.

Ở góc độ Quỹ đầu tư, bà Vũ Ngọc Linh, Giám đốc phân tích VinaCapital đánh giá mặc dù IR có vai trò chiến lược quan trọng, nhưng hiện các doanh nghiệp đang bị hạn chế bởi ba rào cản lớn. Rào cản đầu tiên là nội bộ: đó là sự thiếu kết nối và hỗ trợ từ ban lãnh đạo.

Bà Linh nhấn mạnh doanh nghiệp cần phải nhận thức rõ rằng IR là “cánh tay” chiến lược, chứ không phải là một bộ phận hành chính đơn thuần. Rào cản thứ hai nằm ở tư duy: nhiều doanh nghiệp vẫn chỉ xem IR là một hoạt động mang tính hình thức và tuân thủ các quy định, thay vì coi đó là công cụ chủ động để tạo ra giá trị và củng cố niềm tin cho nhà đầu tư. Cuối cùng là rào cản về nguồn lực: sự hạn chế trong đầu tư cho IR, đặc biệt ở các doanh nghiệp nhỏ, đang cản trở sự phát triển của công tác này.

“Việc thay đổi tư duy, trao quyền và đầu tư thích đáng là chìa khóa để IR phát triển và giúp doanh nghiệp kết nối thành công với nhà đầu tư”, bà Vũ Ngọc Linh nhấn mạnh.

67% doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin Tại kỳ khảo sát năm 2025, Chương trình IR Awards thực hiện đánh giá 691 doanh nghiệp niêm yết trong khoảng thời gian 12 tháng (từ 1-5-2024 đến 30-4-2025). Kết quả cho thấy mức độ cải thiện rõ rệt về công bố thông tin trên toàn thị trường chứng khoán. Có 460 doanh nghiệp niêm yết được công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt Chuẩn công bố thông tin 2025, chiếm 67% tổng số đơn vị khảo sát. Đây là tỷ lệ cao nhất trong toàn bộ 15 năm lịch sử IR Awards (2011-2025). So với năm 2024, số lượng doanh nghiệp đạt chuẩn tăng thêm 36 đơn vị (từ 424 lên 460), tỷ lệ cải thiện tăng từ mức 60% lên mức 67%.

NHUNG NGUYỄN