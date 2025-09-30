Xã Bàu Lâm (TPHCM): Nông dân tập huấn sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Ngày 30-9, Hội Nông dân xã Bàu Lâm phối hợp với Công ty TNHH Điền Trang và cửa hàng vật tư nông nghiệp Minh Đức tổ chức lớp tập huấn về quản lý dinh dưỡng cây trồng theo hướng hữu cơ, sinh học bền vững cho hơn 200 hội viên, đại diện các hợp tác xã và tổ sản xuất trên địa bàn.

Quang cảnh buổi tập huấn các giải pháp quản lý dinh dưỡng cho cây trồng theo hướng hữu cho nông dân xã Bàu Lâm, TPHCM

Tại buổi tập huấn, Tiến sĩ Phạm Công Trí – nguyên Trưởng Bộ môn Nông, Lâm nghiệp, Học viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên – đã giới thiệu các nội dung thực hành nông nghiệp hữu cơ trong trồng trọt; kỹ thuật chăm sóc một số loại cây trồng chủ lực như sầu riêng, hồ tiêu, cà phê...

Hội viên cũng được phổ biến quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ và bảo vệ môi trường; các yêu cầu khi áp dụng và quy trình chứng nhận hữu cơ; một số tiêu chuẩn chứng nhận hữu cơ tại Việt Nam.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và năng lực thực hành cho hội viên nông dân trong việc áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến theo hướng VietGAP và hữu cơ. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, tăng giá trị hàng hóa và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

VĨNH CHÂU