Xúc động đêm nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành 2025"

Tối 18-9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), chương trình nghệ thuật Ơn nghĩa sinh thành 2025 đã diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động.

Đây là hoạt động thường niên mỗi mùa Vu lan, nhằm tôn vinh đạo hiếu, nhắc nhớ công ơn cha mẹ, đồng thời tri ân những thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Phát biểu khai mạc, PGS-TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ: “Ơn nghĩa sinh thành không chỉ là dịp để tri ân cha mẹ, mà còn là cơ hội để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổ quốc, đối với những thế hệ đi trước”.

Chương trình kéo dài 120 phút, được kết cấu thành ba chương: Người mẹ Việt Nam, Ơn nghĩa sinh thành và Cho tròn chữ hiếu. Nhiều tiết mục đặc sắc gây xúc động mạnh như xẩm Công cha ngãi mẹ sinh thành do nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Vũ đoàn Tre và CLB Sao Tuổi Thơ thể hiện; ca khúc Đất nước lời ru của nhạc sĩ Văn Thành Nho qua giọng ca Ngọc Liên; diva Mỹ Linh với Lời mẹ ru và Huyền thoại mẹ. Đặc biệt, tiểu phẩm kịch Nước mắt của mẹ do Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn đã để lại những phút lắng đọng trong khán giả.

Chương trình do Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Phụ nữ Việt Nam và Công ty Oscar Media phối hợp tổ chức

Bên cạnh đó, chương trình còn phát sóng phóng sự về chuỗi hoạt động tri ân ý nghĩa: thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, viếng nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà gia đình chính sách, hỗ trợ người già neo đơn và những hoàn cảnh khó khăn trên khắp các vùng miền. Khán giả cũng được tham gia nghi thức “Bông hồng cài áo”, trải nghiệm không gian “Trở về bên mẹ”, qua đó tôn vinh truyền thống hiếu hạnh và gắn kết tình thân.

MAI AN