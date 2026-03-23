Yêu cầu siết chặt việc cấp, đổi phù hiệu xe kinh doanh vận tải

Theo đó, các địa phương kiên quyết không cấp hoặc cấp lại phù hiệu đối với xe đang bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi phù hiệu. Trước khi giải quyết hồ sơ, các đơn vị bắt buộc phải tra cứu tình trạng vi phạm của phương tiện trên hệ thống dữ liệu xử phạt của lực lượng cảnh sát giao thông; trường hợp còn vướng vi phạm phải xác minh, làm rõ.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các sở xây dựng tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra các đơn vị vận tải và bến xe, tập trung vào vận tải hành khách, hàng hóa, nhất là loại hình xe hợp đồng.

Liên quan đến việc nhiều chủ xe bán tải lo lắng về quy định cấm loại xe này lưu thông vào nội đô trong giờ cao điểm tại Hà Nội, ông Phạm Huy Khang, Phó phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội, vừa thông tin tới báo chí để làm rõ về quy định này.

Theo đó, tại Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND, giờ cao điểm buổi sáng là 6-9 giờ, buổi chiều 16-19 giờ 30. Xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên chỉ được phép hoạt động trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 6 giờ hôm sau, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. Cụ thể, xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn đến dưới 10 tấn phải được Công an TP Hà Nội chấp thuận bằng văn bản khi hoạt động ngoài khung giờ quy định; xe có khối lượng từ 10 tấn trở lên phải được Sở Xây dựng chấp thuận theo quy định.

Cũng theo ông Phạm Huy Khang, việc xác định xe bán tải có bị hạn chế hay không phải căn cứ vào phân loại phương tiện theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT (của Bộ GTVT trước đây, nay là Bộ Xây dựng), quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, thân thiện môi trường. Cụ thể, theo phụ lục của Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT, ô tô pickup được chia thành 2 nhóm gồm: ô tô con pickup thuộc nhóm ô tô chở người; ô tô tải pickup cabin đơn và ô tô tải pickup cabin kép thuộc nhóm ô tô tải thông dụng.

Người sử dụng có thể căn cứ vào giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe để xác định loại phương tiện được đăng kiểm. Đối chiếu với Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội đang áp dụng thì ô tô con pickup được xem là ô tô con nên không thuộc diện bị hạn chế như xe tải trong giờ cao điểm. Trong khi đó, ô tô tải pickup cabin đơn và ô tô tải pickup cabin kép được xác định là xe tải thông dụng nên phải tuân thủ các quy định hạn chế theo khung giờ đã ban hành.

