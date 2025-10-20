TPHCM: Phát hiện hơn 17.000 trường hợp vi phạm giao thông

Xã hội

Sau 10 ngày thực hiện cao điểm xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM đã lập biên bản xử lý hơn 17.000 trường hợp vi phạm.

Lực lượng CSGT đo nồng độ cồn người đi đường trong đợt cao điểm

Trong đó, có hơn 5.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 15 trường hợp người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Đến nay, lực lượng CSGT đã tạm giữ 46 ô tô, 5.883 mô tô, 128 phương tiện khác. Tước quyền sử dụng GPLX 1.028 trường hợp; trừ điểm GPLX 2.306 trường hợp.

Trước đó, vào ngày 11-10, CSGT Công an TPHCM đã ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, kết hợp tuyên truyền, phản ánh tình hình và kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các vụ TNGT do vi phạm nồng độ cồn, ma túy hoặc hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT.

Song song đó, biểu dương gương người tốt, việc tốt, lan tỏa hình ảnh người Cảnh sát giao thông tận tụy, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.

Phối hợp Công an xã, phường trên địa bàn vận động các nhà hàng, quán ăn, quán nhậu (kể cả quán “cóc”, vỉa hè), cơ sở vui chơi, giải trí ký cam kết không để khách đã uống rượu, bia, sử dụng chất kích thích điều khiển phương tiện. Khi phát hiện trường hợp vi phạm, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để ngăn chặn, xử lý.

VĂN CHÂU

