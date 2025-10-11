TPHCM: Cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Sáng 11-10, tại phường Chánh Hiệp, TPHCM, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM tổ chức ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông nhân sự kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM, thời gian qua tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố còn nhiều diễn biến phức tạp. Vi phạm nồng độ cồn, ma túy có xu hướng gia tăng. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng.

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng CSGT tổ chức ra quân xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, ma túy.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, mục tiêu của đợt ra quân lần này là quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên toàn địa bàn, nhất là tai nạn liên quan đến vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Tinh thần xử lý vi phạm là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. CSGT Công an TPHCM sẽ ghi hình toàn bộ quá trình xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Sau lễ ra quân, các tổ, đội triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra kết hợp với hóa trang, công khai, tăng cường kiểm tra trong các giờ cao điểm, cuối tuần, những thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm nồng độ cồn.

Khi kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ được ghi hình toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ, sử dụng thiết bị đo nồng độ cồn ở chế độ định lượng, quản lý phương tiện qua định vị GPS để đảm bảo công khai, minh bạch, ngăn ngừa tiêu cực và sai phạm.

