Xã hội

TPHCM: Cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy

SGGPO

Sáng 11-10, tại phường Chánh Hiệp, TPHCM, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM tổ chức ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy,  nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông nhân sự kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM, thời gian qua tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố còn nhiều diễn biến phức tạp. Vi phạm nồng độ cồn, ma túy có xu hướng gia tăng. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng.

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng CSGT tổ chức ra quân xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, ma túy.

thuong tá trưởng (11-10).jpg
Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TPHCM phát biểu tại lễ ra quân

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, mục tiêu của đợt ra quân lần này là quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên toàn địa bàn, nhất là tai nạn liên quan đến vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Tinh thần xử lý vi phạm là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. CSGT Công an TPHCM sẽ ghi hình toàn bộ quá trình xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

RA QUÂN 11-10.jpg
Sau lễ ra quân, các tổ, đội triển khai tuần tra, khép kín kết hợp với hóa trang, công khai, tăng cường kiểm tra trong các giờ cao điểm

Sau lễ ra quân, các tổ, đội triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra kết hợp với hóa trang, công khai, tăng cường kiểm tra trong các giờ cao điểm, cuối tuần, những thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm nồng độ cồn.

Khi kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ được ghi hình toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ, sử dụng thiết bị đo nồng độ cồn ở chế độ định lượng, quản lý phương tiện qua định vị GPS để đảm bảo công khai, minh bạch, ngăn ngừa tiêu cực và sai phạm.

Tin liên quan
VĂN CHÂU

Từ khóa

Phòng CSGT Công an TPHCM Phạm Quang Trưởng Công an TPHCM Nồng độ cồn Ra quân Giờ cao điểm Vùng cấm Ma túy

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn