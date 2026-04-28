10 điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất dịp 30-4

Dữ liệu từ Booking.com cho thấy, xu hướng du lịch nội địa của du khách Việt dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tiếp tục tập trung vào các điểm đến biển, cao nguyên và đô thị giàu giá trị văn hóa.

Huế là một trong những điểm đến được du khách tìm kiếm nhiều trong dịp này. Ảnh: THU HÀ

Dẫn đầu danh sách là Đà Nẵng tiếp tục giữ vị trí số một nhờ lợi thế bãi biển đẹp, thời tiết thuận lợi và hạ tầng du lịch phát triển. Tiếp theo là Đà Lạt với khí hậu mát mẻ quanh năm, phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, tránh nóng.

Các điểm đến được tìm kiếm nhiều là Nha Trang, Huế, Phú Quốc, TPHCM, Mũi Né, Ninh Bình và Hạ Long..., phản ánh sự đa dạng trong lựa chọn, từ nghỉ dưỡng biển đến khám phá thiên nhiên và văn hóa.

Bến tàu du lịch tại Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: THU HÀ

Theo ghi nhận, kỳ nghỉ năm nay kéo dài nhờ trùng với dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, tạo điều kiện để du khách lên kế hoạch cho các chuyến đi linh hoạt hơn. Khoảng 33% du khách ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày trong nước, cho thấy xu hướng tận dụng kỳ nghỉ để di chuyển nhiều điểm đến khác nhau.

Vịnh Lăng Cô (Huế)

Xu hướng tìm kiếm cho thấy, du lịch nội địa vẫn là lựa chọn chủ đạo trong dịp lễ, đặc biệt với các điểm đến quen thuộc, dễ tiếp cận và phù hợp cho cả gia đình lẫn nhóm bạn.

