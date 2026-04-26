Kích hoạt không gian du lịch biển Mũi Né

Tối 26-4, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ “Chào mùa du lịch hè 2026” và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, mở ra định hướng phát triển mới cho du lịch biển của địa phương.

Khu du lịch quốc gia Mũi Né có diện tích khoảng 14.760ha, trải dài qua các khu vực phường Phú Thủy, phường Mũi Né, xã Hòa Thắng và xã Phan Rí Cửa. Mục tiêu đến năm 2040 đưa Mũi Né trở thành trung tâm du lịch mang tầm quốc tế, là điểm đến hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với các sản phẩm chủ lực như nghỉ dưỡng biển, thể thao biển, du lịch gắn với cảnh quan cát đặc trưng, văn hóa Chăm và văn hóa cộng đồng cư dân miền biển.

Lễ "Chào mùa du lịch hè 2026" và công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, khu du lịch phát triển theo mô hình “một hành lang ven biển - ba trung tâm - đa hướng tiếp cận biển”, với tuyến đường ven biển dài 63km đóng vai trò trục xương sống kết nối toàn khu vực. Đến năm 2030, Mũi Né dự kiến đón khoảng 14 triệu lượt khách, tăng lên 25 triệu lượt vào năm 2040; quy mô cơ sở lưu trú đạt khoảng 71.500 phòng.

Mũi Né sở hữu hạ tầng du lịch phát triển

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết sự kiện nhằm hoàn thiện quy hoạch đất đai, hạ tầng và công bố tầm nhìn phát triển mới, đưa Mũi Né trở thành trung tâm du lịch phía Nam, kết nối với Đà Lạt, Tà Đùng và các điểm đến ven biển khu vực Nam Trung bộ.

Dịp này, tỉnh Lâm Đồng cũng phát động chuỗi hoạt động kích cầu với chủ đề “Đến Lâm Đồng - săn mây ngàn, lướt sóng bạc”, quảng bá hình ảnh địa phương là điểm đến hội tụ biển xanh, cao nguyên và đại ngàn.

