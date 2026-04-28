Di tích lầu Bảo Đại mở cửa đón khách sau hơn 10 năm đóng cửa

Những ngày qua, di tích lầu Bảo Đại (tỉnh Khánh Hòa) đón lượng lớn người dân và du khách đến tham quan sau hơn 10 năm đóng cửa.

Hiện trạng biệt thự Nghinh Phong, di tích lầu Bảo Đại.

Khu di tích biệt thự Cầu Đá (lầu Bảo Đại) nằm trên núi Cảnh Long (phường Nha Trang)

Khu di tích biệt thự Cầu Đá (di tích lầu Bảo Đại) nằm trên núi Cảnh Long (phường Nha Trang), gồm 5 căn biệt thự mang tên Nghinh Phong (Xương Rồng), Vọng Nguyệt (Hoa Sứ), Hoa Giấy, Phượng Vỹ và Cây Bàng, được người Pháp xây dựng từ năm 1923. Trong đó, biệt thự Nghinh Phong và Vọng Nguyệt từng là nơi nghỉ mát của Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương trong giai đoạn 1940-1945.

Biệt thự Nghinh Phong tọa lạc tại khu vực có vị trí đẹp bậc nhất vịnh Nha Trang

Di tích lầu Bảo Đại mở cửa đón khách tham quan từ ngày 27-4-2026, sau hơn 10 năm trong tình trạng “kín cổng cao tường” do thuộc khuôn viên dự án của doanh nghiệp. Theo chỉ đạo của Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa đã mở cửa 2 biệt thự Nghinh Phong và Vọng Nguyệt, phục vụ tham quan miễn phí từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30).

Phục vụ du khách, đơn vị quản lý di tích đã sửa chữa 2 căn biệt thự nêu trên; trồng bổ sung một số cây cảnh, cây trang trí, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, tạo không gian hài hòa trong khuôn viên; lắp đặt bảng nội quy, sơ đồ tham quan và các biển chỉ dẫn tại di tích.

Khu vực hành lang tầng 2 biệt thự Nghinh Phong. Ảnh: HIẾU GIANG

Phòng ngủ của Vua Bảo Đại tại tầng 2 biệt thự Nghinh Phong, đang trưng bày giường, tủ quần áo, bàn trang điểm...

Ghi nhận của phóng viên, trong những ngày mở cửa đầu tiên, có hàng trăm người dân, du khách đến tham quan 2 căn biệt thự. Chị Phạm Minh Nguyệt (trú tỉnh Đắk Lắk) cho biết từng đến đây hơn 11 năm trước, ấn tượng với vẻ cổ kính và làn nước biển trong xanh. Trở lại lần này, không gian gần như được giữ nguyên, tuy nhiên nhiều vị trí, hạng mục vẫn đang rào chắn, chưa thể tiếp cận, nên chị dự định sẽ quay lại vào dịp khác.

Hoa sứ bung nở bên ngoài cửa sổ biệt thự Nghinh Phong

Đường dẫn lên di tích lầu Bảo Đại hai bên nhiều cây xanh, tạo cảnh quan rực rỡ

Du khách chụp ảnh tại sân trước tòa Nghinh Phong, mặt đối diện đảo Hòn Tre

Khách tham quan hình ảnh, hiện vật bên trong tầng 1 căn biệt thự Nghinh Phong

Cầu thang gỗ xoắn ốc của biệt thự Nghinh Phong

Bên ngoài biệt thự Vọng Nguyệt

Hai căn biệt thự đang cho khách tham quan tầng 1 và 2, chưa mở tham quan sân thượng, vốn là điểm đón gió, ngắm trăng của vua

Bộ bàn ghế cạnh cửa sổ tầng 2 biệt thự Vọng Nguyệt. Ở tầng 1 là phòng họp, tiếp đón khách.

