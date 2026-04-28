Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: Điểm đến gần chiếm ưu thế

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, không khí vui chơi, mua sắm sôi động trên cả nước. Xu hướng du lịch ngắn ngày, ưu tiên điểm đến gần tiếp tục chiếm ưu thế.

Ngay từ sáng sớm, các điểm quen thuộc như Thảo Cầm viên Sài Gòn, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Khu du lịch Suối Tiên, Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, Hội trường Thống Nhất… đã đông kín người. Khu vực cổng vào, bãi giữ xe thường xuyên quá tải, khách xếp hàng kéo dài. Thảo Cầm viên Sài Gòn ghi nhận gần 30.000 lượt khách tham quan trong ngày cao điểm, tăng hơn gấp đôi so với ngày thường. Khu du lịch Suối Tiên đón trên 10.000 lượt khách trong ngày chính lễ, tập trung ở khu biểu diễn và biển nhân tạo.

Chị Hoàng Thanh Thảo (Đồng Nai) cho biết, kỳ nghỉ năm nay gia đình chọn các điểm đến gần kết hợp nghỉ dưỡng ngắn ngày. Gia đình chị tham quan TPHCM bằng xe buýt 2 tầng, dùng bữa trên du thuyền ngắm sông Sài Gòn về đêm, trải nghiệm địa đạo Củ Chi…

Du khách tham quan Khu di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi (TPHCM), ngày 27-4 ẢNH: HÂN GIA

Đặc biệt, các sản phẩm du lịch đêm tiếp tục giữ chân du khách. Các chương trình biểu diễn như “Chào Show”, dịch vụ du thuyền ăn tối trên sông Sài Gòn thường xuyên kín chỗ, nhất là khách trẻ và khách quốc tế. Ở mảng bán lẻ, trung tâm thương mại, siêu thị ghi nhận lượng khách tăng 2-3 lần; khu ẩm thực, rạp chiếu phim, vui chơi trong nhà luôn đông đúc. Nhiều chương trình giảm giá sâu, có nơi đến 90%, góp phần kích cầu tiêu dùng.

Tại phường Vũng Tàu, trong 3 ngày nghỉ (từ 25 đến 27-4) địa phương đón khoảng 70.000 lượt khách. Các bãi tắm, nhất là bãi Sau, nhiều thời điểm kín người. Lượng xe tăng cao khiến giao thông ven biển di chuyển chậm. Khách sạn gần biển kín phòng từ sớm, dịch vụ ăn uống, vui chơi hoạt động hết công suất.

Tại Hà Nội, các điểm di tích như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hồ Hoàn Kiếm, Nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long, chùa Trấn Quốc… duy trì lượng khách đông nhưng ổn định. Công tác phân luồng, tổ chức tham quan theo lượt được triển khai từ sớm, không xảy ra quá tải cục bộ, giữ được không gian văn hóa - lịch sử trang nghiêm.

Đà tăng trưởng thể hiện rõ qua số liệu tháng 4-2026. Theo Sở Du lịch Hà Nội, Thủ đô đón hơn 3 triệu lượt khách, tăng trên 13%; tổng thu du lịch đạt khoảng 12,65 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ.

Hướng về cội nguồn, Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) tiếp tục là điểm nhấn lớn. Dịp lễ năm nay địa phương ước đón khoảng 7 triệu lượt khách. Dòng người nối dài từ chân núi Nghĩa Lĩnh lên các đền, không khí hành hương sôi động nhưng trật tự. Công tác điều tiết, phân luồng được chuẩn bị kỹ, bảo đảm an toàn. Hành trình về Đền Hùng không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là trải nghiệm văn hóa sâu sắc, gắn với ý thức tri ân tổ tiên.

Nhiều điểm đến ở phía Bắc đồng loạt khai mùa du lịch hè. Tại Sa Pa, Lễ hội hoa hồng Fansipan 2026 thu hút hàng vạn du khách đến tham quan thung lũng hoa rộng gần 50.000m2, kết hợp các hoạt động carnival, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm chinh phục Fansipan.

Tại Quảng Ninh, Hạ Long đón lượng lớn du khách, đặc biệt sau khi không gian thương cảng về đêm đi vào hoạt động. Sản phẩm mới nhanh chóng trở thành điểm hẹn, góp phần kéo dài thời gian lưu trú. Dòng khách được dự báo tiếp tục tăng mạnh dịp 30-4 và 1-5, khi Carnaval Hạ Long diễn ra. Sự kiện quy tụ diễu hành đường phố, biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn, kết hợp ánh sáng, âm nhạc, tạo nên không khí lễ hội sôi động suốt đêm, góp phần định vị Hạ Long là điểm đến vừa có di sản, vừa giàu trải nghiệm.

Du khách vui chơi, trải nghiệm tại Sapa (Lào Cai) ẢNH: THU HÀ

Ở các điểm như Đồng Văn, Mèo Vạc, Lô Lô Chải… lượng khách không dồn quá đông do hai kỳ nghỉ liền nhau nhưng tình trạng cháy phòng vẫn xảy ra nếu không đặt sớm.

Chiều 27-4, Sở Du lịch TP Huế cho biết, tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương này dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đạt khoảng 310.500 lượt, gấp 3 lần so với dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025, doanh thu ước đạt 760 tỷ đồng. VĂN THẮNG

