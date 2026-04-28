Hợp lực nâng tầm du lịch vùng

Dù sở hữu những “viên ngọc quý” như Nha Trang, Đà Lạt, Mũi Né, nhưng sự liên kết giữa các địa phương vùng Nam Trung bộ - Tây Nguyên hiện vẫn mang tính hình thức, rời rạc. Trước áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng lớn, việc bắt tay thúc đẩy hạ tầng giao thông, sản phẩm du lịch xanh và công nghệ số không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là lối đi để nâng tầm vị thế điểm đến trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Nâng tầm vị thế điểm đến

Trước đây, 3 địa phương TPHCM, Lâm Đồng, Bình Thuận đã ký kết chương trình phát triển du lịch theo hướng “một chuyến đi 3 điểm đến” và phát triển thương hiệu du lịch của 3 địa phương “chợ Sài Gòn - hoa Đà Lạt - biển Mũi Né”. Tuy nhiên, do khoảng cách xa và hạ tầng chưa phát triển nên chương trình chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng.

Nhiều du khách quốc tế lựa chọn Đà Lạt là điểm đến nhờ có cảnh quan suối, hồ đẹp. ẢNH: ĐOÀN KIÊN

Hiện nay, với không gian hành chính mở rộng và sự đồng hành của doanh nghiệp lớn, tỉnh Khánh Hòa đứng trước cơ hội lớn mở rộng thị trường quốc tế, hướng tới trung tâm du lịch biển, đảo quốc tế của Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu gợi mở, Khánh Hòa cần định vị lại hình ảnh điểm đến tầm quốc tế, quy hoạch - đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm dựa trên lợi thế các vịnh biển theo hướng bổ trợ, tránh trùng lặp, cùng với đó là thông điệp truyền thông mang tầm vóc quốc tế.

Ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đánh giá, Khánh Hòa đủ điều kiện trở thành cực tăng trưởng du lịch quốc gia nhờ vị trí trên trục Bắc - Nam, giáp tuyến hàng hải quốc tế và khả năng kết nối đường không, biển, bộ thuận lợi, đóng vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của du lịch Việt Nam.

Tỉnh Khánh Hòa sở hữu hệ sinh thái tài nguyên du lịch đa dạng, nổi bật với vịnh biển, bãi tắm, đảo, rạn san hô, khoáng nóng cùng không gian văn hóa Chăm đặc sắc, là nền tảng thu hút tệp khách quốc tế chi tiêu cao.

Từ thực tiễn doanh nghiệp, sau hơn 20 năm phát triển, Vinpearl đã xây dựng hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn tại Việt Nam. Trong đó, Vinpearl Nha Trang trên đảo Hòn Tre được xác định là điểm đến tiên phong cho mô hình du lịch xanh, thông minh đa tầng, tạo nền tảng thực tiễn cho chuyển đổi số trong ngành du lịch.

Theo bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Marketing Công ty CP Vinpearl, tỉnh Khánh Hòa cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có sự cạnh tranh gay gắt giữa các điểm đến trong khu vực, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, trải nghiệm và quản trị điểm đến theo chuẩn quốc tế. Do vậy, Khánh Hòa cần tập trung hoàn thiện bốn trụ cột cốt lõi gồm hạ tầng, công nghệ, con người và du lịch xanh. Các yếu tố này cần được đầu tư đồng bộ trong giai đoạn tới.

Đồng thời, tỉnh cần xây dựng chiến lược phát triển điểm đến và trải nghiệm cho du khách trong nước, quốc tế, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, phát triển hạ tầng số, du lịch thông minh và có lộ trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để có lượng khách quốc tế ổn định trong thời gian dài và cho cả tương lai, Dalattourist đã xây dựng chiến lược dài hơi, đưa sản phẩm ra giới thiệu với thế giới.

Ông Nguyễn Nhật Vũ, Phó Tổng Giám đốc Dalattourist, cho biết: “Ngoài việc làm tốt những sản phẩm du lịch đã có, chúng tôi thường xuyên tổ chức các đoàn đi giới thiệu sản phẩm du lịch tại các nước. Khách quốc tế thường có yêu cầu cao hơn so với khách nội địa, phải nắm bắt được nhu cầu của du khách ở từng thị trường thì mới thu hút được”.

Tạo sản phẩm đặc trưng

Theo ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên, Chi hội phó Chi hội Lữ hành Khánh Hòa (Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa), Giám đốc Việt Promotion, ngành du lịch địa phương cần làm mới các tuyến, điểm du lịch nội tỉnh, đồng thời phát triển các sản phẩm ngắn ngày như tuyến Nha Trang - Phan Rang theo hướng du lịch văn hóa, tuyến Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột - Đà Lạt theo hướng liên kết vùng.

Bên cạnh đó, các tour chuyên đề về văn hóa, làng nghề, du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch xanh và du lịch có trách nhiệm cũng được đẩy mạnh. Ngành du lịch cũng tăng cường liên kết giữa lữ hành - lưu trú - ẩm thực - vận chuyển nhằm hình thành chuỗi dịch vụ khép kín, cung cấp các gói sản phẩm, kết hợp ưu đãi linh hoạt cho du khách.

Nhằm kết nối chuỗi sản phẩm du lịch từ biển Nha Trang lên “xứ ngàn hoa” Đà Lạt - Bảo Lộc, vừa qua, Chi hội Lữ hành Khánh Hòa đã tổ chức chuyến famtrip Nha Trang - Đà Lạt - Bảo Lộc với sự tham gia của 30 doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ du lịch.

Chuyến famtrip mang lại góc nhìn toàn diện về các điểm đến và sản phẩm du lịch mới, trong đó nổi bật là chuỗi nghỉ dưỡng và trải nghiệm trà tại khu vực Đà Lạt - Lâm Đồng. Chương trình tập trung khai thác chiều sâu các sản phẩm du lịch chất lượng cao, tạo tiền đề kết nối tour biển - rừng Nha Trang - Đà Lạt/Bảo Lộc và mở hướng cho các chương trình liên kết trong thời gian tới.

Trong khi đó, Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) cũng được quy hoạch thành một khu du lịch quốc gia trọng điểm, với mục tiêu trở thành trung tâm du lịch hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương, hướng tới đón 14-25 triệu lượt khách/năm vào giai đoạn 2030-2040, trong đó khách quốc tế tăng đều, tạo nên động lực mới cho du lịch Nam Trung bộ.

Ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho rằng, để kéo dài thời gian lưu trú của khách nước ngoài, ngành du lịch cần phát triển sản phẩm theo chuỗi hành trình phong phú, từ trải nghiệm biển, văn hóa địa phương đến các hoạt động về đêm, nghệ thuật, thể thao dưới nước và du lịch cộng đồng. Việc đào tạo nhân lực chất lượng cao, đặc biệt về kỹ năng ngoại ngữ và dịch vụ khách hàng, là yêu cầu cấp bách để nâng cao uy tín điểm đến quốc tế và khiến du khách quay trở lại nhiều lần.

Ông Trần Ngọc Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Seagull, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng, nêu ý kiến: “Nếu sân bay Phan Thiết sớm khởi công và đi vào hoạt động hạng mục dân dụng, cùng với hệ thống giao thông liên vùng như đường cao tốc và quốc lộ 28B đang được nâng cấp, mở rộng, du lịch Mũi Né sẽ bứt phá trong thời gian tới.

Ngoài ra, việc phát triển du lịch xanh và bền vững, cộng với các dịch vụ giải trí ban đêm, là yếu tố then chốt để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách quốc tế tại Phan Thiết - Mũi Né”.

Nhìn ở góc độ chiến lược, nhiều chuyên gia đánh giá, thách thức lớn nhất hiện vẫn là hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông và chuyển đổi mô hình tăng trưởng du lịch sang hướng xanh. Trong đó, sức hút của Đà Lạt - Lâm Đồng được hình thành từ ba tầng giá trị cốt lõi: thiên nhiên độc đáo, văn hóa đa sắc, trải nghiệm khác biệt. Điều này càng khiến Đà Lạt trở nên đặc biệt hơn khi không nhiều địa phương ở các quốc gia Đông Nam Á sở hữu khí hậu ôn đới quanh năm, không gian “rừng trong phố, phố trong rừng” như Đà Lạt.

Còn theo PGS-TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch thuộc Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Khánh Hòa sau sáp nhập có thế và lực mới, đủ sức dẫn dắt du lịch toàn vùng Nam Trung bộ. Tuy nhiên, hạ tầng dịch vụ thiếu đồng bộ, kết nối liên vùng yếu, kinh tế đêm và sản phẩm giải trí quy mô lớn chưa tương xứng, vai trò “cửa đến - điểm đến” cấp vùng chưa rõ nét.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Khánh Hòa cần hoàn thiện quy hoạch chiến lược dài hạn, đầu tư đồng bộ hạ tầng, cơ cấu lại sản phẩm - thị trường, tăng liên kết vùng, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển kinh tế đêm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò đầu tàu du lịch trong giai đoạn tới.

ĐOÀN KIÊN - NGUYỄN TIẾN - HIẾU GIANG