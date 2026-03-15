Sáng 15-3, trong không khí nô nức của "Ngày hội non sông", cử tri các tỉnh ĐBSCL đã thực hiện quyền bầu cử, chọn đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ, đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đến dự Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và thực hiện quyền bầu cử tại đây.

Cử tri người Khmer gửi gắm nhiều kỳ vọng vào lá phiếu

Từ sáng sớm, hàng trăm cử tri người dân tộc Khmer ở phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) đã đến các điểm bầu cử để bỏ phiếu.

Các cử tri là tăng sinh Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ có mặt tại điểm bỏ phiếu số 1, háo hức chờ đến giờ thực hiện quyền bầu cử.

Cử tri tăng sinh Danh Tâm (học lớp 11 Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ), cho biết, đây là lần đầu tiên sư được cầm lá phiếu đi bầu cử nên rất vui.

“Sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước Cửu Long, sư hiểu rõ vùng đất này còn nhiều khó khăn, điều kiện sống còn thiếu thốn. Sư mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm, gần gũi với nhân dân, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ĐBSCL và đất nước; đặc biệt chuyển tải đầy đủ tiếng nói, kiến nghị của người dân để cơ quan có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ, nhất là làm sao để tất cả trẻ em đều được đến trường”, tăng sinh Danh Tâm chia sẻ.

TP Cần Thơ có 2.597 khu vực bầu cử, với hơn 3,1 triệu cử tri tham gia bầu cử. Trong đó, cử tri là đồng bào dân tộc Khmer hơn 543.000 người (chiếm khoảng 17,5% tổng số cử tri).

Cử tri là người Khmer ở Vĩnh Long đi bỏ phiếu



Tại Vĩnh Long, gần 353.000 cử tri là người Khmer sống trên địa bàn cùng tham gia bầu cử.

Đến bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 5 ở chùa Giữa (Ksach Kandal), cử tri Thạch Sôphol bày tỏ: “Tin rằng, các đại biểu khi trúng cử sẽ làm tốt vai trò của người đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”.

Cử tri ở cực Nam Tổ quốc đi bỏ phiếu bằng vỏ lãi

Tại Cà Mau, người dân ở xã Đất Mũi – vùng đất cực Nam của Tổ quốc rộn tiếng nói cười, hẹn nhau đi bỏ phiếu. Do đặc thù xã có nhiều kênh rạch, rất nhiều cử tri đã sử dụng xuồng máy, vỏ lãi để di chuyển đến các điểm bỏ phiếu.

Tại điểm bỏ phiếu số 9 (ấp Khai Long), cử tri xếp hàng trật tự, chờ đến lượt bỏ phiếu bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cũng bỏ phiếu tại điểm này.

Tân Phú Đông là xã cù lao của tỉnh Đồng Tháp. Ngay sau lễ khai mạc, 17.671 cử tri trên cù lao đã tham gia bỏ phiếu tại 14 tổ bầu cử đặt ở trụ sở các ấp, trường học trên địa bàn.

Cử tri xã cù lao Tân Phú Đông bỏ phiếu bầu cử

Tại các điểm bỏ phiếu thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt bỏ phiếu.

Nhiều quân nhân trẻ lần đầu tiên được trực tiếp tham gia bầu cử trong môi trường quân đội, càng cảm nhận rõ trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của đất nước và địa phương.

Các đơn vị đã bố trí lực lượng tham gia bỏ phiếu theo từng bộ phận, từng khung giờ, bảo đảm vừa thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, vừa duy trì quân số trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Tỉnh Tây Ninh có gần 2,3 triệu cử tri, 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và 634 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Không khí phấn khởi, trang nghiêm của ngày hội bầu cử lan tỏa khắp các xã biên giới của tỉnh.

Tây Ninh có đường biên giới dài khoảng 369km thuộc 19 xã, tiếp giáp với các tỉnh Svay Rieng, Tboung Khmum và Prey Veng của Vương quốc Campuchia. Tại một số xã biên giới, dù đang cao điểm thu hoạch lúa Đông Xuân, đông đảo cử tri vẫn sắp xếp để thực hiện quyền công dân. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí khoa học, thuận lợi, tạo điều kiện cho người dân tham gia bầu cử.

