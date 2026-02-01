Đảng viên trẻ - mạch nguồn từ cơ sở - Bài 1: Nơi kiểm nghiệm năng lực thực thi

LTS: Trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở giữ vai trò rất quan trọng - biến chủ trương thành hành động cụ thể. Từ thủ tục hành chính đến giáo dục, an sinh xã hội… nhiều đảng viên trẻ đang trực tiếp đảm nhận phần việc khó, việc mới, góp phần giữ bộ máy vận hành ổn định và tạo dựng niềm tin của người dân từ những kết quả nhìn thấy được.

Ở cơ sở, năng lực thực thi bộc lộ rõ nhất qua từng việc cụ thể. Khi những tình huống phát sinh đòi hỏi xử lý kịp thời và dứt điểm, nhiều đảng viên trẻ trực tiếp gánh việc khó, chịu trách nhiệm đến cùng. Hiệu quả công việc và sự đồng thuận của người dân vì thế trở thành dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất.

Không né việc khó ở cơ sở

1 giờ sáng, điện thoại anh Nguyễn Hải Cường, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng đổ chuông, người dân báo có máy múc hoạt động trái phép giữa đêm. Không kịp chờ đủ lực lượng, anh trực tiếp đến hiện trường kiểm tra rồi mới gọi các bộ phận phối hợp xử lý. Với anh gần như không có khái niệm “giờ hành chính” trọn vẹn, những cuộc gọi như thế không còn là tình huống đột xuất, mà là nhịp công việc thường ngày của cán bộ cơ sở.

Trước đây, khi công tác ở huyện, anh chủ yếu xử lý công việc theo quy trình: kiểm tra, tham mưu, đề xuất hướng xử lý. Khi về xã, mọi việc “chạm đất” theo đúng nghĩa: từ xử lý tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường, khai thác đất trái phép... đến các vụ việc phát sinh ban đêm, nếu chậm một nhịp là phát sinh hậu quả. Địa bàn rộng, lực lượng mỏng, trong khi không ít đối tượng lợi dụng khoảng trống quản lý để vi phạm.

Chỉ 6 tháng cuối năm 2025, xã đã xử phạt 16 trường hợp vi phạm đất đai, tổng số tiền 173 triệu đồng. Riêng đầu năm 2026, xã tiếp tục xử lý nhiều vụ việc nghiêm trọng. “Nếu không xử lý kiên quyết, người dân sẽ mất niềm tin. Mà mất niềm tin thì gọi cán bộ cũng như không”, anh Cường thẳng thắn nói.

Có những quyết định được đưa ra ngay bên lề đường. Trên đường đi họp, phát hiện máy múc hoạt động trái phép, anh xin phép lãnh đạo cho xuống kiểm tra, lập biên bản. Cuộc họp có thể trễ, nhưng vi phạm phải được phát hiện, xử lý nhanh. Xử lý dứt điểm từng vụ việc cũng là cách giữ kỷ cương, răn đe những vi phạm đang manh nha.

Không phải mọi việc đều có thể giải quyết chỉ bằng điều khoản pháp luật. Vụ lấn chiếm đất công tại nghĩa địa Trảng Bà Đài kéo dài gần 2 năm là ví dụ. 2 ngôi mộ gió (mộ giả) dựng trái phép liên quan yếu tố tâm linh khiến nhiều người e ngại. Khi tiếp nhận hồ sơ, anh Cường không chọn cách cưỡng chế, mà phối hợp công an, đoàn thể kiên trì vận động, phân tích đúng - sai, để người vi phạm tự tháo dỡ, trả lại nguyên trạng. Ở cơ sở, những quyết định như vậy không ồn ào, nhưng nếu thiếu bản lĩnh và trách nhiệm, nghị quyết khó có thể đi vào cuộc sống.

“Giữ nhịp” trong giai đoạn chuyển tiếp

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành, bộ máy cơ sở bước vào giai đoạn thử thách. Ở phường Phú Thuận, TPHCM, giữa guồng quay ấy, đảng viên trẻ Phan Lê Hoàng Hải, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND phường, là một trong những người trực tiếp “giữ mạch” cho hoạt động hành chính không bị gián đoạn.

Đảng viên trẻ Phan Lê Hoàng Hải, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND phường Phú Thuận, TPHCM, kiểm tra, khắc phục sự cố máy tính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường (ẢNH: THU HƯỜNG)

Phụ trách phần cứng trong tổ công nghệ thông tin chỉ vỏn vẹn 3 người, anh Hải phải rà soát toàn bộ hệ thống máy móc, đường truyền, hạ tầng mạng của các đơn vị sáp nhập. Hệ thống cũ, phần mềm chưa đồng bộ nên đôi lúc bị treo. “Muốn giải quyết hồ sơ toàn trình cho dân thì không được để hệ thống đứng hình dù chỉ một khâu”, anh Hải chia sẻ. Những ngày đầu, hơn 7 giờ sáng anh đã có mặt kiểm tra từng thiết bị, tối muộn mới rời cơ quan. Áp lực lớn, nhưng trong suy nghĩ của anh, đó là trách nhiệm của một đảng viên trẻ đang trực tiếp phục vụ người dân.

Tinh thần chủ động của anh Hải thể hiện rõ trong cách anh tham gia tổ chức lại quy trình điều hành nội bộ. Thay vì chờ hướng dẫn hoàn chỉnh, anh cùng tổ công nghệ thông tin rà soát từng khâu, xây dựng bảng theo dõi công việc theo ngày, tuần, gắn rõ trách nhiệm từng cá nhân. Cách làm đơn giản nhưng hiệu quả giúp lãnh đạo nắm tiến độ, kịp thời điều chỉnh khi có khâu chậm.

Tại xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau, năng lực của đảng viên trẻ Lê Hiền Đệ được kiểm chứng qua công tác tham mưu thực hiện “lệnh khẩn cấp” giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đi qua địa bàn xã. Dự án này là công trình trọng điểm quốc gia, mang ý nghĩa chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng của tỉnh. Với khối lượng công việc rất lớn trong thời gian ngắn, áp lực rất cao đòi hỏi công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phải khoa học, có những công đoạn thực hiện rút ngắn nhất có thể.

Đảng viên trẻ Lê Hiền Đệ (thứ 2 từ trái sang) được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng (ẢNH: TẤN THÁI)

Quá trình thực hiện, một mắt xích bị “tắc” sẽ ảnh hưởng đến cả dây chuyền, vì vậy cán bộ địa phương phải làm việc không kể ngày đêm, kể cả cuối tuần, ngày lễ. Suốt quá trình triển khai, anh Đệ cùng tập thể kiên trì tuyên truyền, giải thích, nắm tâm tư người dân để 129 hộ dân đồng thuận giao mặt bằng (đạt tỷ lệ 100%).

Đổi mới được đo bằng sự hài lòng của người dân

Ở các đô thị lớn và địa bàn sau sáp nhập, đổi mới không thể chỉ qua lời nói hay khẩu hiệu suông mà được đo bằng việc hồ sơ có được giải quyết đúng hạn, bộ máy có vận hành thông suốt hay không.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh, đảng viên trẻ Nguyễn Võ Trọng Danh cùng đồng nghiệp chủ động rà soát quy trình, theo sát từng hồ sơ, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn trong xử lý thủ tục. Thay vì để hồ sơ “quay vòng”, anh trực tiếp liên hệ, hướng dẫn người dân từng thao tác, nhất là khâu thanh toán phí, lệ phí trực tuyến - rào cản lớn của dịch vụ công số. Nhờ cách làm đó, hàng chục ngàn hồ sơ được giải quyết đúng hạn, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 98%.

Ở xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, sau sáp nhập, áp lực giải quyết thủ tục hành chính dồn lên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã trong điều kiện dữ liệu chưa đồng bộ, hồ sơ phát sinh nhiều. Đảng viên trẻ Đinh Thị Oanh, cán bộ trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hộ tịch, cùng đồng nghiệp chủ động sắp xếp lại công việc, tăng ca, làm ngoài giờ hành chính để hạn chế tồn đọng.

“Làm hết việc chứ không hết giờ”, chị Oanh nói. Từ những nỗ lực lặng lẽ ấy, hoạt động hành chính ở cơ sở dần đi vào ổn định, tạo sự yên tâm cho người dân trong giai đoạn chuyển tiếp.

Từ bộ phận “một cửa” đến khu dân cư, mạch đổi mới được nối tiếp bằng sự hiện diện thường xuyên của đội ngũ đảng viên trẻ ở cơ sở. Tại khu dân cư số 8, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, đảng viên trẻ Phạm Quốc Huy, Bí thư Chi đoàn khu dân cư, là người trực tiếp giữ nhịp đồng thuận sau sáp nhập. Khu dân cư số 8 là địa bàn có mật độ dân cư cao, nhiều hộ thuê trọ, đối tượng cư trú biến động liên tục, mỗi thay đổi về thủ tục hành chính, địa giới hay phương thức quản lý đều dễ phát sinh tâm lý băn khoăn, thậm chí phản ứng.

Trong bối cảnh đó, Huy không chỉ là người “đi vận động”, mà trực tiếp làm cầu nối giữa chủ trương của Đảng, chính quyền với đời sống cụ thể của người dân. Ngoài cùng đoàn viên hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, với hộ dân thuê trọ - nhóm dễ tổn thương và cũng khó tiếp cận - Huy và đoàn viên phối hợp tổ trưởng dân phố đến từng hộ để hỗ trợ, tuyên truyền.

Nhờ uy tín của người địa bàn và sự kiên trì của lực lượng trẻ, chỉ chưa đầy 5 ngày, hơn 5.000 hộ dân đã được tiếp cận, hướng dẫn. Đó là những việc nhỏ, nhưng nếu chậm một khâu, cả dây chuyền có thể bị nghẽn. Chính từ những việc cụ thể, lặng lẽ như vậy, đổi mới ở cơ sở được cảm nhận rõ ràng hơn, đó là bộ máy vận hành thông suốt, người dân bớt phiền hà và niềm tin được bồi đắp từng ngày. Đó cũng là thước đo thực chất cho năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng trong giai đoạn mới.

Trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: “Chuyển sang giai đoạn mới, mỗi chủ trương đúng đắn khi ban hành phải được thực hiện với quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần trong thực tiễn; quyết tâm chính trị phải ở mức cao nhất, nỗ lực ở mức lớn nhất, hành động phải quyết liệt nhất - đó là mệnh lệnh xuất phát từ ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc. Từ Trung ương đến địa phương, từ các cơ quan Đảng, Nhà nước đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, tất cả phải đồng loạt vào cuộc với khí thế mới; trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phải gương mẫu, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, đặt kết quả phục vụ Nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công việc”. Đây là yêu cầu mấu chốt đối với thế hệ đảng viên trong giai đoạn mới.

THU HƯỜNG - XUÂN QUỲNH - TẤN THÁI - BÍCH QUYÊN - QUANG VINH