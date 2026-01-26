100 gian hàng phục vụ người dân tại hội chợ mừng Xuân Bính Ngọ

Hội chợ xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026, tại phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) với khoảng 100 gian hàng phục vụ người dân mua sắm, vui chơi giải trí dịp cuối năm.

Lãnh đạo phường Trung Mỹ Tây cắt băng khai mạc hội chợ

Tối 26-1, UBND phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) khai mạc hội chợ xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026. Hội chợ kéo dài đến hết ngày 31-1, tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Trung Mỹ Tây.

Dự kiến có khoảng 100 gian hàng tiêu chuẩn và được chia theo các khu vực cụ thể như khu thương mại, kích cầu tiêu dùng và các sản phẩm OCOP; khu ẩm thực - đặc sản tết; sân khấu trung tâm và khu khởi nghiệp sáng tạo; khu vực bố trí các trò chơi thiếu nhi, trò chơi dân gian, hoạt náo dành cho thiếu nhi.

Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây Phan Phương Bình cho biết, hội chợ nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh, hộ kinh doanh quảng bá sản phẩm, giới thiệu hàng hóa, kết nối tiêu thụ, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán. Đồng thời, góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân dịp tết.

Lãnh đạo phường Trung Mỹ Tây tham quan các gian hàng tại hội chợ

Đây cũng là kênh xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã giao thương, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo UBND phường Trung Mỹ Tây cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh; từng bước cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về phát triển thương mại, dịch vụ, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển ổn định, bền vững.

NGÔ BÌNH