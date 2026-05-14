Phường Phước Thắng trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5 cho 38 đảng viên

Ngày 14-5, Đảng ủy phường Phước Thắng (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5 cho 38 đảng viên nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026).

Các đại biểu tham dự lễ trao Huy hiệu Đảng

Tại buổi lễ, các đại biểu đã xem phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng Nguyễn Tấn Bản trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên 60 năm tuổi Đảng

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy phường Phước Thắng nhấn mạnh, kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập, rèn luyện, tự soi mình vào tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; từ đó không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.

Trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên 50 năm tuổi Đảng

Đợt này, Đảng ủy phường Phước Thắng có 38 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 14 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 10 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên 45 năm tuổi Đảng

Theo Đảng ủy phường Phước Thắng, việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, rèn luyện và trưởng thành của các đảng viên; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua đó, tiếp tục góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Dịp này, phường Phước Thắng cũng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

TRÚC GIANG