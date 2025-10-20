Xã hội

14 giờ ngày mai 21-10, Thủy điện Trị An thực hiện xả tràn điều tiết hồ chứa

SGGPO

Ngày 20-10, Công ty Thủy điện Trị An cho biết, lúc 10 giờ ngày 20-10, mực nước thượng lưu hồ là 61,453m; mực nước hạ lưu tại nhà máy là 2,5m; lưu lượng nước qua tuabin phát điện ngày 19-10 là 500m3/s.

Ngày 21-10, Thủy điện Trị An sẽ thực hiện xả tràn điều tiết hồ chứa
Để đảm bảo dung tích phòng lũ, công ty tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa như sau:

- Thời điểm thực hiện lúc 14 giờ ngày 21-10.

- Lưu lượng nước qua đập tràn: 160m3/s; lưu lượng nước qua tuabin: từ 750m3/s đến 820m3/s; tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 910m3/s đến 980m3/s.

Tùy theo diễn biến của thời tiết, mực nước hồ thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông ở trạm Thủy văn Biên Hòa, công ty có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua tràn. Công ty thông báo đến các đơn vị, chính quyền địa phương có liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho người dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

MINH HẢI

