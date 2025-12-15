Cử tri kiến nghị nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tuyến y tế cơ sở

Từ thực trạng ô nhiễm kênh rạch, những bất cập trong chất lượng khám chữa bệnh và cấp thẻ BHXH, cử tri nhiều địa phương đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tại hội nghị tiếp xúc với Đoàn ĐBQH TPHCM, kỳ vọng các kiến nghị sớm được xem xét, giải quyết thấu đáo.

Chiều 15-12, Tổ ĐBQH số 10, Đoàn ĐBQH TPHCM, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV với cử tri các xã An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh.

Tổ Đại biểu số 10, Đoàn ĐBQH TPHCM gồm các đại biểu: Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, Tổ ĐBQH số 10 báo cáo nhanh đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố trước, trong và sau kỳ họp; báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri các xã đánh giá cao kết quả của kỳ họp. Cử tri cho rằng, với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm xuyên suốt trong 40 ngày qua, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, thông qua 51 luật cùng nhiều nghị quyết quan trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn đồng thời kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới.

Đại diện Tổ Đại biểu số 10, Đoàn ĐBQH TPHCM báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Cử tri cũng đánh giá, tại kỳ họp, Đoàn ĐBQH TPHCM đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, thể hiện được ý chí, nguyện vọng và mong muốn của cử tri thành phố.

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Văn Giàu (xã Đông Thạnh) phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường ở kênh Trần Quang Cơ. Đồng thời kiến nghị thành phố xem xét, nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư, nâng cấp, làm bờ kè, mở rộng đường đi dọc 2 bờ kênh nhằm khắc phục triệt để vấn đề trên, bảo đảm môi trường sống xanh, sạch, đẹp, bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Cử tri Nguyễn Văn Giàu (xã Đông Thạnh) phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường ở kênh Trần Quang Cơ

Liên quan đến vấn đề cấp thẻ BHXH miễn phí cho người dân, cử tri Phan Văn Đông (xã Đông Thạnh) kiến nghị thành phố, địa phương có giải pháp rà soát, nắm bắt một cách khoa học, chặt chẽ trong công tác lập danh sách đối tượng được thụ hưởng, nhất là đối với người dân ở các địa phương khác đến TPHCM sinh sống, làm việc.

Ngoài ra, cử tri các xã cũng phản ánh, kiến nghị thành phố trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân tại tuyến y tế cơ sở; cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường chật hẹp, lưu lượng phương tiện đông, thường xuyên xảy ra tai nạn; công tác phòng chống ngập úng….

Cử tri các xã phản ánh, kiến nghị tại hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến cử tri, lãnh đạo các xã và sở ngành liên quan đã trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền ngay tại hội nghị. Tổ công tác của Đoàn ĐBQH tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các ý kiến cử tri để tổng hợp, báo cáo thành phố, đồng thời chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, trả lời.

NGÔ BÌNH - MẠNH THẮNG