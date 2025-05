152 thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu gạo

Trong số đó, TPHCM đứng đầu với 35 doanh nghiệp (DN); tiếp theo là Cần Thơ với 33 DN; Long An có 20 DN; Đồng Tháp, An Giang và Hà Nội có lần lượt 14, 13 và 11 DN. Một số địa phương chỉ có 1 DN kinh doanh xuất khẩu gạo là Bạc Liêu, Bình Định, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Nghệ An, Tây Ninh, Đà Nẵng, Huế.

So với danh sách do Cục Xuất nhập khẩu công bố hồi đầu năm nay, số lượng thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đã giảm đi 6.

Số liệu thống kê của Cục Hải quan cho thấy, quý 1-2025, xuất khẩu gạo của cả nước đạt gần 2,31 triệu tấn, mang về 1,21 tỷ USD, tăng 5,82% về lượng nhưng giảm 15,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá gạo xuất khẩu trung bình quý đầu năm là 522 USD/tấn, giảm 20,18%.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) dự báo, xuất khẩu gạo năm 2025 có thể chỉ đạt 7,5 triệu tấn, giảm so với mức kỷ lục hơn 9 triệu tấn năm 2024. Sản lượng gạo xuất khẩu có thể giảm, nhưng nếu tăng được lượng gạo ST24, ST25, gạo thơm chất lượng cao, trị giá xuất khẩu gạo vẫn tăng.

Theo các chuyên gia, để xuất khẩu gạo bền vững, giúp gạo Việt giữ được giá và chinh phục được nhà nhập khẩu khó tính, cần không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng chủng loại, tăng sản xuất gạo thơm, chuyển đổi sản xuất theo hướng bền vững, kiểm soát chặt vấn đề dư lượng hóa chất.

ĐỨC TRUNG