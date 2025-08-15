Sở công thương sẽ xử lý tranh chấp giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp

Hiện nay, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia không còn tiếp nhận, xử lý các vụ tranh chấp phát sinh giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp liên quan hàng hóa, thương mại.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thuộc Bộ Công thương. Ảnh trụ sở Bộ Công thương tại Hà Nội

Chiều 15-8, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) cho biết, cơ quan này đã chấm dứt việc tiếp nhận và giải quyết yêu cầu hỗ trợ thương lượng khi xảy ra tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh (doanh nghiệp).

Từ ngày 1-7-2025, nhiệm vụ này được chuyển giao về sở công thương của các tỉnh, thành phố theo chủ trương phân cấp, phân quyền.

Việc phân quyền này được quy định tại Nghị định số 146/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12-6-2025 về phân cấp phân quyền trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Theo đó, khi phát sinh tranh chấp và cần cơ quan nhà nước hỗ trợ thương lượng, người tiêu dùng sẽ nộp đơn yêu cầu trực tiếp tại sở công thương nơi mình cư trú, thay vì gửi hồ sơ về Bộ Công thương như trước đây.

Các chuyên gia nhận định, việc giao thẩm quyền về địa phương sẽ giúp quá trình xử lý tranh chấp nhanh hơn, giảm thủ tục và tạo điều kiện để người dân được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Ngoài kênh nhà nước, người tiêu dùng vẫn có thể lựa chọn gửi yêu cầu tới các tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, hoặc các hội tại địa phương, qua đó mở rộng thêm lựa chọn tiếp cận và giải quyết vụ việc.

PHÚC HẬU