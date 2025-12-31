15 trạm dừng nghỉ hoạt động trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến trước ngày 31-12, trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã có thêm 10 trạm dừng nghỉ đưa vào khai thác, nâng tổng số trạm dừng nghỉ trên toàn tuyến là 15 trạm.

Trạm dừng nghỉ trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam

10 trạm dừng nghỉ hoàn thành trước mốc 31-12 gồm: Mai Sơn - quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng – Bùng, Cam Lộ - La Sơn, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây (bên phải tuyến).

Bên cạnh các trạm vừa hoàn thành, hiện trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội đến Cần Thơ đã có 5 trạm dừng nghỉ đang khai thác, gồm: Cầu Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn, La Sơn - Hòa Liên, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, và TPHCM - Trung Lương.

Đồng thời, tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã có 1 điểm dừng xe đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và phương tiện lưu thông.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị đã ký hợp đồng xây dựng và kinh doanh khai thác 21 trạm dừng nghỉ trên toàn tuyến. Các nhà đầu tư đang khẩn trương thi công, bám sát tiến độ hợp đồng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm 2026.

Trong thời gian các trạm đang xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ cung cấp thông tin về vị trí các trạm tạm, nút giao ra - vào cao tốc và các dịch vụ thiết yếu lân cận nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.

BÍCH QUYÊN