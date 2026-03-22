2.000 khán giả dự live concert của Phùng Khánh Linh

Tối 21-3, ca sĩ - nhạc sĩ Phùng Khánh Linh mang live concert Giữa một vạn tour đến Nhà hát Hòa Bình, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình âm nhạc.

Phùng Khánh Linh hát cùng những Phân khối nhỏ (tên gọi cộng đồng fan) của cô

Chương trình diễn ra trong 2 ngày 21 và 22-3, quy tụ khoảng 2.000 khán giả mỗi đêm và cháy vé sau 10 phút mở bán. Live concert được lấy cảm hứng từ album Giữa một vạn người, mang đậm dấu ấn cá nhân của Phùng Khánh Linh.

Dưới sự dàn dựng của đạo diễn Dương Mai Việt Anh, chương trình gồm 25 ca khúc do Phùng Khánh Linh sáng tác và trình bày, được chia thành nhiều chương hồi cảm xúc. Các tiết mục tái hiện những trạng thái nội tâm từ hoài nghi, cô đơn, tổn thương đến tích cực, tươi sáng.

Điểm nhấn của live concert nằm ở cách kể chuyện bằng âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh và vũ đạo, tạo nên không gian cảm xúc thống nhất. Xuyên suốt đêm diễn, Phùng Khánh Linh truyền đi thông điệp về việc đối diện và chấp nhận những góc khuất trong nội tâm như một phần của con người.

Phùng Khánh Linh trình diễn trong live show
TIỂU TÂN

