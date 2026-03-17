Hàng chục ngàn khán giả hòa vào Valentine trắng tại Anh trai “say hi” concert

Anh trai “say hi” 2025 - A White Valentine Concert vừa diễn ra tại Hà Nội quy tụ các anh trai trong những chuỗi tiết mục đa dạng lấy cảm hứng từ Valentine trắng.

Với chủ đề A White Valentine Concert, toàn bộ không gian chương trình tối 16-3 được xây dựng xoay quanh sắc trắng như yếu tố trung tâm. Từ thiết kế sân khấu, hệ thống đạo cụ, đến lời kêu gọi khán giả cùng diện trang phục trắng khi tham dự, concert hướng tới việc kiến tạo một không gian hình ảnh đồng nhất và giàu tính biểu tượng.

Các anh trai xuất hiện trong trang phục trắng trình diễn tại sự kiện.

Concert mở màn bằng liên khúc Khát vọng là người việt, Còn gì đẹp hơn, với phần trình diễn của các "anh trai" buitruonglinh, Bùi Duy Ngọc, Thái Ngân, Sơn.K, CONGB, Jey B cùng các anh trai còn lại đồng loạt xuất hiện trên sân khấu, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng.

Hình ảnh các nghệ sĩ trẻ hòa giọng trong hai ca khúc mang đậm tinh thần dân tộc trở thành điểm nhấn cảm xúc đầu tiên của đêm nhạc, khơi dậy niềm tự hào và sự gắn kết mạnh mẽ từ khán giả.

Hình ảnh mở màn ý nghĩa của chương trình.

Tiếp nối mạch năng lượng của chương trình, loạt ca khúc Chill guys Ngon zai, Độc nhất vô nhị, Người yêu chưa sinh ra lần lượt được mang lên sân khấu với những dàn dựng giàu tính thị giác.

Không khí concert tiếp tục được đẩy lên cao trào qua chuỗi tiết mục Ngất ngây con gà tây, Ai yêu anh nhất, Người như anh xứng đáng cô đơn, HERMOSA, cùng màn trình diễn lần đầu tại concert của ca khúc So good.

Sự đan xen giữa các màu sắc âm nhạc và phần dàn dựng sân khấu đã góp phần giữ nhịp năng lượng xuyên suốt cho đêm diễn.

Các tiết mục kết hợp với các "em xinh" tạo điểm nhấn.

Đáng chú ý, concert cũng lần đầu mang đến phần trình diễn liên khúc Best 5 gồm Yêu yêu yêu, Thương thương thương; Đường chân trời; Chờ anh về và It’s gon’ be alright. Phần giao lưu của các nghệ sĩ hay các hiệu ứng sân khấu cũng khiến khán giả thích thú.

Hình ảnh các cặp đôi do người hâm mộ gửi được chiếu tại sân khấu.

Không chỉ dừng lại ở phần trình diễn trên sân khấu, concert còn mở rộng trải nghiệm cho người tham dự thông qua nhiều hoạt động tương tác hay các món quà dành tặng người hâm mộ.

Sắc trắng tràn ngập trong concert.

Khi đêm nhạc dần đi đến những khoảnh khắc cuối cùng, giai điệu của Forever say hi vang lên như một lời chào khép lại hành trình cảm xúc của concert.

HẢI DUY