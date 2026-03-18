Ngành dệt may đề xuất nhiều giải pháp giữ nhịp tăng trưởng xuất khẩu

Ngày 18-3, Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, ngành dệt may đang đối mặt nhiều thách thức từ nhu cầu toàn cầu tăng chậm, chi phí logistics và năng lượng biến động, song vẫn đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu trong năm 2026.

Theo ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt khoảng 46,2 tỷ USD, tăng gần 6% so với năm trước. Bước sang năm 2026, ngành đặt mục tiêu đạt khoảng 49 tỷ USD, tương đương mức tăng khoảng 6%. Trong bối cảnh nhu cầu dệt may toàn cầu chỉ tăng 2–3% mỗi năm và cạnh tranh gia tăng, mức tăng trưởng này được đánh giá là phù hợp.

Dây chuyền sản xuất hàng dệt may tại Công ty TNHH Dony. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, để duy trì đà tăng trưởng, ngành cần chuyển trọng tâm từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Một trong những giải pháp then chốt là phát triển nguồn nguyên phụ liệu trong nước nhằm giảm phụ thuộc nhập khẩu, đáp ứng quy tắc xuất xứ và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do.

Cùng với đó, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đề xuất thúc đẩy đầu tư vào các khâu dệt, nhuộm và hoàn tất thông qua phát triển các khu công nghiệp chuyên ngành, qua đó hoàn thiện chuỗi cung ứng trong nước. Việc thu hút các nhà đầu tư có năng lực trong lĩnh vực sản xuất vải và nguyên liệu cũng được xem là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trước áp lực chi phí sản xuất gia tăng, đặc biệt là giá năng lượng và vận tải, Hiệp hội Dệt may Việt Nam kiến nghị các cơ quan quản lý có giải pháp ổn định nguồn cung xăng dầu, góp phần giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. Đồng thời, hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài cần tăng cường cung cấp thông tin thị trường, nhất là tại các khu vực có biến động địa chính trị, để doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án sản xuất và vận chuyển.

Đối với thị trường Hoa Kỳ, Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết những thay đổi liên quan chính sách thuế nhập khẩu đang tác động đáng kể đến doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp mong muốn được cập nhật kịp thời thông tin, hướng dẫn cụ thể từ các cơ quan chức năng để thích ứng với quy định mới.

Ngoài ra, ngành dệt may cũng tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, khách hàng và sản phẩm. Năm 2026, ngành có 4 chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, tạo điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu. Các sáng kiến như xây dựng logo thương hiệu quốc gia và nền tảng số phát triển thị trường nước ngoài được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Hiện hàng dệt may Việt Nam đã xuất khẩu tới hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và ASEAN chiếm khoảng 90% tổng kim ngạch. Ngành vẫn duy trì xuất siêu hơn 20 tỷ USD, tiếp tục đóng góp quan trọng vào cán cân thương mại, song yêu cầu nâng cao tính bền vững và khả năng tự chủ nguồn cung đang trở nên cấp thiết trong giai đoạn tới.

ÁI VÂN