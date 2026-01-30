Chính trị

Xây dựng Đảng

29 đảng viên phường Bình Đông nhận Huy hiệu Đảng

Sáng 30-1, Đảng ủy phường Bình Đông (TPHCM) tổ chức lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Dương Anh Đức trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên phường Bình Đông
Đồng chí Dương Anh Đức trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên phường Bình Đông

Tham dự có đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Võ Thành Khả, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Đông chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt này; đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục đóng góp ý kiến quý báu giúp Đảng bộ phường thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Đồng chí tin tưởng, với kinh nghiệm, sự hiểu biết của bản thân, các đảng viên sẽ tiếp tục tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch. Cùng với đó là tiếp tục dìu dắt, rèn luyện thế hệ trẻ, đảng viên trẻ.

IMG_7250.JPG
Đồng chí Dương Anh Đức trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên phường Bình Đông
IMG_7258.JPG
Bí thư Đảng ủy phường Bình Đông Võ Thành Khả trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên

Đợt này, phường Bình Đông có 29 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, các đảng viên còn lại nhận Huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng

IMG_7260.JPG
Đảng viên phường Bình Đông vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2
IMG_7262.JPG
Đảng viên phường Bình Đông vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2

Dịp này, đồng chí Dương Anh Đức cũng đã trao tặng quà chăm lo tết đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bình Đông.

IMG_7241.JPG
Đồng chí Dương Anh Đức trao quà tết đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bình Đông
IMG_7239.JPG
Đồng chí Dương Anh Đức trao quà tết đến người dân hoàn cảnh khó khăn tại phường Bình Đông
THÁI PHƯƠNG

Từ khóa

Huy hiệu Đảng Bình Đông TPHCM đảng viên Dương Anh Đức

