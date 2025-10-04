Nữ tài xế tông Chủ tịch xã tử vong có uống bia trước khi lái xe

Chiều 4-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến ông Lê Phước Toàn (sinh năm 1981, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) tử vong.

Người điều khiển ô tô gây ra vụ tai nạn là bà Lê Thị Cẩm C. (sinh năm 1992, trú tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk). Sáng cùng ngày, bà C. đã đến cơ quan công an trình diện.

Tại cơ quan công an, bà C. khai nhận, tối 3-10 đã uống bia cùng bạn bè. Khoảng 21 giờ 25, bà C. tự điều khiển xe ô tô mang BKS 47A lưu thông trên Quốc lộ 27. Do thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ nên bà đã tông vào ông Lê Phước Toàn, khiến nạn nhân tử vong.

Cơ quan công an cũng tiến hành test nồng độ cồn và chất ma tuý nhưng không phát hiện bà C. vi phạm.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho ông Lê Phước Toàn

Như Báo SGGP đã thông tin, tối 3-10, trên địa bàn xã Dray Bhăng xảy ra mưa lớn gây ngập cục bộ tại Km16+650, Quốc lộ 27, giao thông bị ùn ứ. Lúc này, ông Toàn cùng một số cán bộ UBND xã đã xuống đường tham gia điều tiết giao thông, cảnh báo đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông. Trong lúc đang làm nhiệm vụ, ông Toàn đã bị xe ô tô của bà C. tông tử vong.

MAI CƯỜNG