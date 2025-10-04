Xã hội

Nữ tài xế tông Chủ tịch xã tử vong có uống bia trước khi lái xe

SGGPO

Chiều 4-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến ông Lê Phước Toàn (sinh năm 1981, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) tử vong.

Người điều khiển ô tô gây ra vụ tai nạn là bà Lê Thị Cẩm C. (sinh năm 1992, trú tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk). Sáng cùng ngày, bà C. đã đến cơ quan công an trình diện.

Tại cơ quan công an, bà C. khai nhận, tối 3-10 đã uống bia cùng bạn bè. Khoảng 21 giờ 25, bà C. tự điều khiển xe ô tô mang BKS 47A lưu thông trên Quốc lộ 27. Do thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ nên bà đã tông vào ông Lê Phước Toàn, khiến nạn nhân tử vong.

Cơ quan công an cũng tiến hành test nồng độ cồn và chất ma tuý nhưng không phát hiện bà C. vi phạm.

z7079890961834_a7424b65e6c582520979d1d3f31abd25.jpg
Gia đình đang tổ chức tang lễ cho ông Lê Phước Toàn

Như Báo SGGP đã thông tin, tối 3-10, trên địa bàn xã Dray Bhăng xảy ra mưa lớn gây ngập cục bộ tại Km16+650, Quốc lộ 27, giao thông bị ùn ứ. Lúc này, ông Toàn cùng một số cán bộ UBND xã đã xuống đường tham gia điều tiết giao thông, cảnh báo đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông. Trong lúc đang làm nhiệm vụ, ông Toàn đã bị xe ô tô của bà C. tông tử vong.

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

Lê Phước Toàn Quốc lộ 27 Dray Bhăng Ea Ktur Điều khiển xe ôtô Báo SGGP Tang lễ Rượu bia tông xe chết khi làm nhiệm vụ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn