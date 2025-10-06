Pháp luật

Khởi tố nữ tài xế tông Chủ tịch UBND xã tử vong

Ngày 6-10, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Cẩm Chi (sinh năm 1992, trú tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, tối 3-10, mưa lớn gây ngập cục bộ tại tuyến Quốc lộ 27 (đoạn qua xã Dray Bhăng). Lúc này, ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, cùng cán bộ xã đã xuống đường, tham gia hỗ trợ phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua khu vực. Khoảng 21 giờ 15 cùng ngày, trong lúc ông Toàn đang chỉ huy điều tiết giao thông thì bị ô tô BKS: 47A do bà Chi điều khiển tông trúng. Hậu quả, ông Toàn tử vong.

Ảnh màn hình 2025-10-04 lúc 07.24.59.png
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Sau khi gây tai nạn, bà Chi đã rời khỏi hiện trường. Đến 9 giờ ngày 4-10, người này mới đến cơ quan công an trình diện.

Quá trình kiểm tra ban đầu xác định, khi điều khiển ô tô lưu thông trên Quốc lộ 27, do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, bà Chi đã tông vào ông Lê Phước Toàn. Tại thời điểm bà Chi trình diện, kết quả kiểm tra người này không có nồng độ cồn trong máu, âm tính với các chất ma túy.

MAI CƯỜNG

