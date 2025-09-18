Pháp luật

An ninh - trật tự

3 thiếu niên mang hung khí giải quyết mâu thuẫn

SGGPO

Ngày 18-9, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết đã bàn giao 3 thiếu niên cho Công an phường Bà Rịa xử lý về hành vi mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn học đường.

Trước đó, lúc 10 giờ 50 ngày 17-9, tổ công tác tuần tra trên địa bàn phường Bà Rịa phát hiện N.T.N. (SN 2010, khu phố Tây, phường Tam Long) điều khiển xe máy chở T.V.T. (SN 2011, khu phố Đông, phường Tam Long) và T.M.P. (SN 2010, khu phố Hương Điền, phường Long Hương). Cả ba đều không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

HS 1.jpg
Các thiếu niên được Đội CSGT số 2 bàn giao cho Công an phường Bà Rịa xử lý theo quy định

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện T.M.P. mang dao tự chế nên đưa cả nhóm về Công an phường Bà Rịa. Tại cơ quan công an, các em khai do mâu thuẫn với một học sinh THCS nên hẹn đánh nhau.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ phương tiện và bàn giao vụ việc để Công an phường Bà Rịa tiếp tục xử lý.

TRÍ NHÂN

Từ khóa

học sinh bạo lực học đường hung khí giải quyết mâu thuẫn phường Bà Rịa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn