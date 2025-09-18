3 thiếu niên mang hung khí giải quyết mâu thuẫn

Ngày 18-9, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết đã bàn giao 3 thiếu niên cho Công an phường Bà Rịa xử lý về hành vi mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn học đường.

Trước đó, lúc 10 giờ 50 ngày 17-9, tổ công tác tuần tra trên địa bàn phường Bà Rịa phát hiện N.T.N. (SN 2010, khu phố Tây, phường Tam Long) điều khiển xe máy chở T.V.T. (SN 2011, khu phố Đông, phường Tam Long) và T.M.P. (SN 2010, khu phố Hương Điền, phường Long Hương). Cả ba đều không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Các thiếu niên được Đội CSGT số 2 bàn giao cho Công an phường Bà Rịa xử lý theo quy định

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện T.M.P. mang dao tự chế nên đưa cả nhóm về Công an phường Bà Rịa. Tại cơ quan công an, các em khai do mâu thuẫn với một học sinh THCS nên hẹn đánh nhau.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ phương tiện và bàn giao vụ việc để Công an phường Bà Rịa tiếp tục xử lý.

TRÍ NHÂN