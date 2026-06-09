35 tác phẩm được vinh danh tại Giải Báo chí Phật giáo 2025

Tổng kết trao giải Báo chí Phật giáo năm 2025. Ảnh: VÂN TRÀ

Năm nay, Ban tổ chức nhận được 948 tác phẩm hợp lệ từ các cơ quan báo chí trên cả nước, gồm 669 tác phẩm báo in và báo điện tử, 135 tác phẩm phát thanh - truyền hình và 144 tác phẩm ảnh báo chí. So với mùa giải đầu tiên năm 2024, Giải Báo chí Phật giáo 2025 ghi nhận sự gia tăng rõ rệt cả về số lượng lẫn chất lượng chuyên môn.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải nhận xét, nhiều tác phẩm năm nay không chỉ làm tốt nhiệm vụ thông tin mà còn góp phần định hướng nhận thức, khơi dậy các giá trị đạo đức, tinh thần trách nhiệm xã hội và vẻ đẹp chân - thiện - mỹ.

Các tác giả được trao giải. Ảnh: VÂN TRÀ

Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 35 tác phẩm tiêu biểu để trao giải cho 104 tác giả, nhóm tác giả thuộc 28 cơ quan báo chí. Giải Đặc biệt được trao cho tác phẩm Dấu ấn Phật giáo đồng hành cùng dân tộc (20 bài) của nhóm tác giả Báo Công an TPHCM. Giải Nhất báo in và báo điện tử thuộc về loạt bài Theo dấu chân Phật Hoàng của tác giả Nguyễn Hoàng Dương (Báo Tiền Phong). Giải Nhất phát thanh - truyền hình được trao cho tác phẩm Nắng biên thùy của nhóm tác giả Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn.

Cùng với các giải chính thức, Ban tổ chức còn trao nhiều giải phụ.

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VĨNH XUÂN