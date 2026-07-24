Xã hội

Đồng Nai: Mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu

SGGPO

Tối 24-7, mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ trên nhiều khu vực của TP Đồng Nai, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn.

Tối 24-7, mưa lớn ở Đồng Nai khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Ảnh: PHÚ NGÂN
Tối 24-7, mưa lớn ở Đồng Nai khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Ảnh: PHÚ NGÂN

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 20 giờ, mưa vẫn trút xuống trên diện rộng. Tại đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Trấn Biên, nước ngập khoảng 30-40cm, có đoạn dâng gần nửa bánh xe máy. Nhiều phương tiện phải di chuyển chậm; một số xe chết máy, người dân phải dắt bộ qua khu vực ngập.

Tại các điểm trũng, nước thoát không kịp, tiếp tục dâng cao và tràn vào sân, nhà của một số hộ dân trong khu dân cư Bửu Long. Dòng nước chảy mạnh, cuốn theo rác và bùn đất, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

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Một số phương tiện bị hư hỏng phải dắt bộ. Ảnh: PHÚ NGÂN

Không chỉ tại phường Trấn Biên, nhiều khu vực khác cũng xảy ra ngập cục bộ, ùn ứ phương tiện. Xe máy phải men theo những đoạn nước cạn, trong khi nhiều người dừng xe trú mưa do không thể đi qua khu vực ngập sâu.

Đến hơn 20 giờ 30, mưa bắt đầu giảm nhưng nước tại một số khu vực thấp trũng vẫn còn dâng. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua các điểm ngập, không cố điều khiển phương tiện vào vùng nước sâu để bảo đảm an toàn.

PHÚ NGÂN

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Trấn Biên Đường Huỳnh Văn Nghệ Bật đèn Hệ thống thoát nước Sóng nước Xối xả Nội ô Trú mưa Vùng nước sâu

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