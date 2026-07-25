Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ; thăm, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Sáng 25-7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ; thăm, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; lãnh đạo Quân khu 7 cùng các đơn vị liên quan.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trong không khí trang nghiêm, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà bia ghi danh liệt sĩ, Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; Nhà quàn hài cốt liệt sĩ, nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

Trước anh linh Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ dâng hương, dâng hoa, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu đến thăm, kiểm tra và nghe báo cáo tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực tìm kiếm. Đại tướng Phan Văn Giang trực tiếp kiểm tra điều kiện làm việc, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tại Nhà quàn hài cốt liệt sĩ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng các đại biểu dâng hương tại Nhà quàn hài cốt liệt sĩ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tại Nhà quàn hài cốt liệt sĩ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đại tướng Phan Văn Giang tại nơi trưng bày di vật hài cốt liệt sĩ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu kiểm tra và nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ diễn ra khẩn trương, liên tục trong những ngày qua. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: MẠNH THẮNG

THU HOÀI - MẠNH THẮNG