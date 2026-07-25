Xã hội

Quảng Trị: Quy tập 10 hài cốt liệt sĩ ở khu vực Câu Nhi

SGGPO

Các hài cốt liệt sĩ nằm cách mặt đất 20- 50cm cùng nhiều di vật như: tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK...

Clip quy tập 10 hài cốt liệt sĩ ở khu vực Câu Nhi (Quảng Trị)

Ngày 25-7, cán bộ, nhân viên Đội 584, Đội 589 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng chức năng đã quy tập 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

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Rước 10 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập về quàn tại Đền thờ liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi

10 hài cốt liệt sĩ nằm cách mặt đất 20 đến 50cm cùng các di vật gồm: tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông, nắp bút mực, xẻng bộ binh…

Qua xác minh ban đầu, các hài cốt liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, hy sinh trong tháng 5-1972.

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Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi

Hiện 10 hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Đền thờ liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

Cùng ngày, tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở khu vực Câu Nhi, các đơn vị tiếp tục rà soát, khai thác các nguồn thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm trên cơ sở các tài liệu lịch sử, kết quả khảo sát và ý kiến của nhân chứng; phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập.

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VĂN THẮNG - XUÂN DIỆN

Từ khóa

Câu Nhi Trung đoàn 88 Nam Hải Lăng Đền thờ Liệt Sư đoàn 308 Hài cốt liệt sĩ Tiểu đoàn 6 Quàn Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự

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