Sáng 25-7, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo TP Đồng Nai về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, TP Đồng Nai.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đồng Nai...

Đồng chí Nguyễn Minh Triết và đồng chí Vũ Hồng Văn cùng các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: XUÂN TRUNG

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và TP Đồng Nai, các cơ quan chuyên môn, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các nhân chứng lịch sử, các tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin và hỗ trợ đắc lực cho công tác tìm kiếm thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung và tại TP Đồng Nai nói riêng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trước khi bắt đầu buổi lễ. Ảnh: XUÂN TRUNG

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: XUÂN TRUNG

Để hoàn thành tốt các mục tiêu được xác định trong Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Quân khu 7, TP Đồng Nai huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để tăng hiệu quả tìm kiếm, quy tập. Đồng thời, tổ chức trang trọng lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ; kịp thời bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho đơn vị giám định để giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian sớm nhất.

Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn thực hiện nghi thức di quách hài cốt liệt sĩ. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo Ban chỉ đạo 515 TP Đồng Nai, xã Minh Đức là địa bàn có vị trí chiến lược, là vùng chuyển tiếp giữa cao nguyên trung phần và đồng bằng; có vùng đệm giáp ranh biên giới Campuchia. Trong lịch sử, nơi đây là cửa ngõ quan trọng để lực lượng cách mạng tiếp cận, triển khai các chiến dịch và tiếp tế; đồng thời là tuyến phòng thủ then chốt mà địch tập trung hỏa lực để ngăn chặn.

Trong giai đoạn 1967 đến 1975, nơi đây diễn ra nhiều trận đánh ác liệt của du kích địa phương và các đơn vị chủ lực như: Sư đoàn 7, Sư đoàn 9, Trung đoàn 201/Sư đoàn 302 với Quân đội Mỹ và Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và có nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên mảnh đất này.

Các cựu chiến binh bên các di vật của liệt sĩ vừa được tìm thấy. Ảnh: XUÂN TRUNG

Khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ nằm trên sườn Tây Bắc điểm cao 74, ấp Đồng Dầu, xã Minh Đức. Phía Bắc giáp ấp Minh Tâm, phía Tây giáp ấp Bình Minh, phía Đông giáp phường Bình Long, phía Nam giáp phường Tân Khai. Trong lịch sử, khu vực này là nơi diễn ra nhiều trận đánh phục kích xe cơ giới, xe tăng, xe thiết giáp địch và là trung tâm của trận càn “Tìm kiếm và Phong tỏa Minh Đức” của Liên quân Mỹ - Quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào tháng 11-1969.

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực này nhằm tri ân cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tiếp tục khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần làm vơi nỗi đau của thân nhân liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của gia đình liệt sĩ và nhân dân.

XUÂN TRUNG