TPHCM tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, tiếp nối truyền thống đền ơn đáp nghĩa

Sáng 25-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026) tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM.

Chư tôn đức tăng ni cùng đại biểu thực hiện nghi thức cung thỉnh Linh vị Anh hùng liệt sĩ vào chánh điện Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM (xã Bình Lợi) Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chư tôn đức tăng ni thực hiện nghi lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM (xã Bình Lợi). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dự lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Cùng dự có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Phật giáo quốc tế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cố vấn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM.

Về phía Trung ương có thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Cục trưởng cục an ninh nội địa, Bộ Công an. Lãnh đạo TPHCM, dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM…

Cùng dự có đại diện sở, ngành thành phố, lãnh đạo các địa phương; đại biểu là người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, dân công hỏa tuyến, thân nhân dân công hỏa tuyến và nhân dân các xã Bình Lợi, Tân Nhựt và Vĩnh Lộc…

Nghi lễ tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM (xã Bình Lợi). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lãnh đạo TPHCM cùng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cung thỉnh linh vị các Anh hùng liệt sĩ từ Khu truyền thống cách mạng Mậu Thân (xã Tân Nhựt) và Khu di tích Dân công hỏa tuyến (xã Vĩnh Lộc) về Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM để cử hành lễ tưởng niệm và cầu siêu.

Lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cùng các đại biểu, tăng ni, phật tử đã dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, chính sách đối với người có công với đất nước là chính sách cao nhất trong tất cả các chính sách của Đảng và Nhà nước. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân luôn thường xuyên thực hiện truyền thống tốt đẹp, đạo lý "uống nước nhớ nguồn", đền ơn đáp nghĩa.

Chư tôn đức tăng ni và Phật tử tham dự Lễ tưởng niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lễ tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM (xã Bình Lợi). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM nói riêng đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với Tổ quốc; đồng thời duy trì các lễ tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và cầu siêu chiến sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, năm nay, tiếp nối các lễ tưởng niệm và cầu siêu Anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Khu tưởng niệm Ngã Ba Giồng và Công viên Lê Thị Riêng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm, cầu siêu chiến sĩ, đồng bào yêu nước đã ngã xuống vì Tổ quốc tại Khu di tích lịch sử Dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân năm 1968. Cùng với đó là các hoạt động truyền thống tại khu căn cứ Láng Le - Bàu Cò, Vườn Thơm.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc thông tin, cả nước hiện có 1,2 triệu liệt sĩ, 9,2 triệu người có công, hơn 600.000 thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh; có trên 3.200 nghĩa trang liệt sĩ và khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy, hơn 230.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay, sau 125 ngày thực hiện chiến dịch, đã quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể trên cả nước. Riêng tại TPHCM, đã tìm thấy hơn 100 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phần lớn đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc xúc động chia sẻ: "Sự hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ, đồng bào yêu nước đã khẳng định ‘thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc, hồn bay lên hóa linh khí quốc gia’. Nhìn vào các bia mộ liệt sĩ, chúng ta thấy giữa năm sinh và năm mất là một đường vạch, nhưng chỉ một đường vạch nhỏ đó là cả một thời giông bão, cống hiến, hy sinh đã đi qua”.

Để tri ân, báo ân, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xứng đáng với những hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị toàn thành phố ra sức đoàn kết, thi đua yêu nước, đẩy mạnh phong trào chăm lo người có công với cách mạng, người có công với Tổ quốc. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và cả hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ bốn chính sách: chính sách đối với người có công với đất nước; chính sách an sinh xã hội; chính sách trợ giúp và bảo trợ xã hội; chính sách đền ơn đáp nghĩa và hậu phương quân đội.

Đại biểu tham dự Lễ tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM (xã Bình Lợi). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đại biểu dự Lễ tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Gắn liền với đó là sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức phấn đấu nỗ lực xây dựng và phát triển TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Phấn đấu phát triển tăng trưởng kinh tế 2 con số, gắn liền với dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thực hiện đồng bộ toàn bộ kết cấu hạ tầng để TPHCM ngày càng phát triển rực rỡ, xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Tại buổi lễ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã trao hơn 150 phần quà tri ân người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng; dân công hỏa tuyến, thân nhân dân công hỏa tuyến tại các xã Bình Lợi, Tân Nhựt, Vĩnh Lộc.

THU HƯỜNG