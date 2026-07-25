Không ai được phép thờ ơ

Sau mỗi vụ TNLĐ nghiêm trọng, người ta thường đặt câu hỏi: “Ai có lỗi?”. Nhưng điều đáng suy ngẫm hơn là phần lớn những thảm kịch ấy không phải do rủi ro bất ngờ, mà từ những nguy cơ đã được nhận diện nhưng không được ngăn chặn kịp thời.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn lao động ở trang trại Thanh Hóa khiến 5 người tử vong

Vụ 5 công nhân tử vong tại một trang trại chăn nuôi ở Thanh Hóa thêm một lần nữa cảnh báo về những khoảng trống trong công tác ATLĐ. Chỉ trong ít phút, 5 người đã thiệt mạng tại khu xử lý chất thải. Đó là một chuỗi sai sót nối tiếp từ khâu tổ chức công việc, kiểm soát rủi ro đến ứng cứu. Ở bất kỳ doanh nghiệp nào, nhất là nơi có môi trường làm việc nguy hiểm như hầm kín, bể chứa, khu xử lý nước thải hay trang trại chăn nuôi, an toàn phải được đặt trước năng suất. Thế nhưng, không ít người sử dụng lao động (NSDLĐ) vẫn xem đầu tư cho ATLĐ là khoản chi phí có thể cắt giảm. Thiếu đánh giá nguy cơ, thiết bị bảo hộ, thiếu máy đo khí độc, quy trình làm việc trong không gian hạn chế..., chỉ cần một mắt xích bị bỏ qua cũng có thể dẫn đến thảm kịch.

Đáng lo ngại hơn là, nhiều vụ tai nạn tương tự đã từng xảy ra với kịch bản gần như giống nhau: một người gặp nạn, đồng nghiệp lập tức lao tới cứu theo phản xạ rồi lần lượt trở thành nạn nhân. Tinh thần cứu người rất đáng trân trọng, nhưng lòng dũng cảm không thể thay thế kiến thức và kỹ năng an toàn. Trong môi trường có khí độc hoặc thiếu ô xy, chỉ vài nhịp thở cũng đủ khiến một người bất tỉnh. Điều đó cũng cho thấy nhận thức của không ít NLĐ về nguy cơ nghề nghiệp vẫn còn hạn chế.

Đã đến lúc ATLĐ không thể chỉ tồn tại trên giấy tờ, trong những buổi ký cam kết hay các khẩu hiệu treo trước cổng doanh nghiệp. Nó phải trở thành quy trình được thực hiện mỗi ngày và là thói quen của cả NSDLĐ lẫn NLĐ. NSDLĐ phải đánh giá đầy đủ các nguy cơ, huấn luyện định kỳ, trang bị phương tiện bảo hộ đạt chuẩn và tuyệt đối không bố trí người làm việc khi điều kiện an toàn chưa được bảo đảm. Và, cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Về phía NLĐ, tuân thủ quy trình ATLĐ không phải để làm khó mình mà để được trở về nhà bình an sau mỗi ca làm việc. Khi phát hiện điều kiện làm việc không bảo đảm, cần mạnh dạn từ chối hoặc báo ngay cho người quản lý; khi xảy ra sự cố, tuyệt đối không ứng cứu theo bản năng nếu chưa có phương tiện và phương án phù hợp.

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