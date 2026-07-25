Bão NOUL vào Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2

Bão NOUL đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 trên Biển Đông năm 2026.

Ảnh vệ tinh vị trí tâm bão số 2 vào rạng sáng 25-7. Nguồn: CỤC KTTV

Dự báo bão tiếp tục mạnh lên cấp 11-12, giật cấp 14 trước khi đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Cập nhật thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm 24-7, bão NOUL đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2026.

Đồ họa dự báo hướng đi của bão số 2, cập nhật rạng sáng 25-7. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Hồi 1 giờ ngày 25-7, tâm bão ở khoảng 20,1 độ vĩ Bắc - 119,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 650km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/giờ và còn mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 26-7, tâm bão ở trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông khoảng 130km về phía Đông Đông Nam. Khi đó, bão có khả năng đạt cấp 11-12, giật cấp 14.

Sau đó, bão chuyển hướng Bắc Tây Bắc, di chuyển với tốc độ 15-20km/giờ, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sáng 27-7, bão suy yếu còn cấp 8, giật cấp 10. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp trên đất liền.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định bão NOUL chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có xác suất trên 80% đổ bộ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10. Khu vực gần tâm bão có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

PHÚC HẬU