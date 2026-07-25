Ngày hội Gia đình tiêu biểu phía Nam lan tỏa giá trị gia đình Việt

Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ I năm 2026 quy tụ 36 gia đình văn hóa tiêu biểu, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt và tôn vinh các điển hình xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tối 24-7, tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch TP Đồng Nai, Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND TP Đồng Nai và các địa phương khu vực phía Nam khai mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ I năm 2026.

Đây là hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, góp phần lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam theo các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội về phát triển văn hóa.

Với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, ngày hội quy tụ 36 gia đình văn hóa tiêu biểu đến từ 9 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam gồm: TPHCM, TP Đồng Nai, TP Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Tây Ninh và Vĩnh Long.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại ngày hội. Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy cho biết, công tác gia đình thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai rộng khắp, nhiều địa phương duy trì tỷ lệ gia đình văn hóa ở mức cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, gia đình Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức như kết hôn muộn, ngại kết hôn, ngại sinh con, quy mô gia đình thu hẹp, cùng tình trạng bạo lực gia đình, ly hôn và xâm hại trẻ em còn diễn biến phức tạp.

Theo Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, xây dựng gia đình trong kỷ nguyên mới không chỉ là gìn giữ các giá trị truyền thống mà còn là đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phát triển bền vững đất nước. Ngày hội được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa thường niên, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt.

Ban tổ chức trao hoa chúc mừng đại diện các gia đình tiêu biểu. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ ngày hội từ ngày 24 đến 26-7, các gia đình sẽ tham gia nhiều hoạt động như: Đi bộ “Kết nối gia đình - Lan tỏa hạnh phúc”, Cuộc thi “Gia đình tài năng”, Trình diễn thời trang “Gia đình sắc màu”, Chương trình “Vui chơi cùng con”, giao lưu trò chơi dân gian, tham quan các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn…

TIỂU TÂN