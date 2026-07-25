Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Chốt chặn Tàu Ô

Sáng 25-7, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Quân khu 7 và lãnh đạo TP Đồng Nai đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (phường Tân Khai, TP Đồng Nai), trước lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức.

Dự lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi lễ.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: XUÂN TRUNG

Cùng dự có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh ba hồi trống trước khi diễn ra lễ dâng hoa, dâng hương. Ảnh: XUÂN TRUNG

Chốt chặn Tàu Ô - Xóm Ruộng là địa danh ghi dấu chiến công oanh liệt trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972. Trên chiến trường miền Đông Nam bộ, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị chủ lực và lực lượng vũ trang địa phương đã kiên cường bám trụ suốt 150 ngày đêm, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, viết nên bản hùng ca bất tử về lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: XUÂN TRUNG

Trong không khí trang nghiêm, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự toàn vẹn lãnh thổ và cuộc sống bình yên của nhân dân.

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XUÂN TRUNG