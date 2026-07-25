Nam bộ bước vào đợt mưa diện rộng, Hà Nội tiếp tục mưa to

Từ chiều 25-7, Nam bộ bước vào đợt mưa diện rộng kéo dài nhiều ngày, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to. Trong khi đó, Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc bộ tiếp tục xuất hiện mưa to, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm 24 và rạng sáng 25-7, Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực phía Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ cũng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu phố Lê Hồng Phong (Hà Nội) bị ngập nước vào sáng sớm 25-7. Ảnh: DIỆU BÍCH

Phố xá, khu dân cư Hà Nội ngập nước trong sáng 25-7. Clip: THANH ĐẠT

Theo dữ liệu cập nhật đến 9 giờ ngày 25-7, nơi có mưa lớn nhất ở Bắc bộ là Hà Nội với lượng mưa 117,6mm; tiếp theo là Tuyên Quang: 113,4mm.

Khu chợ dân sinh ở Hồng Hà (Hà Nội) ngập nước do mưa to sáng sớm 25-7. Ảnh: NGUYỄN THỦY

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo trong hai ngày 25 và 26-7, Nam bộ tiếp tục có mưa dông trên diện rộng.

Trong đó, ngày 25-7, mưa dông xuất hiện tại các tỉnh miền Tây, tập trung nhiều ở Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp, sau đó mở rộng ra các tỉnh ven biển. Đến chiều và tối nay, mưa có xu hướng mở rộng sang miền Đông Nam bộ và TPHCM, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to.

Sang ngày 26-7, mưa gia tăng trên toàn Nam bộ, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh ở miền Tây có khả năng có mưa từ buổi sáng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong ngày 25-7, các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Các khu vực khác của Bắc bộ và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Từ chiều và đêm 25-7, mưa lớn ở Bắc bộ có xu hướng giảm dần.

Đối với Tây Nguyên và Nam bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng dự báo trong ngày và đêm 25-7 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong những ngày tới, mưa tiếp tục tái diễn tại khu vực này. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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