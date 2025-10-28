4 người tử vong do ngạt khí khi sử dụng máy nổ để phát điện trong nhà

Ngày 28-10, lãnh đạo xã Điện Bàn Tây (thành phố Đà Nẵng) thông tin về vụ ngạt khí xảy ra tại nhà anh Nguyễn Quang Lành thuộc khu phố Chợ Mới Phong Thử, khiến 8 người bất tỉnh do thiếu oxy. Hiện, đã có 4 người tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bốn nạn nhân tử vong được xác định gồm: Nguyễn Thị Thanh Th. (14 tuổi), Nguyễn Công Tr. (5 tuổi) đều là con anh Lành; Thanh Xuân (19 tuổi, bạn hàng xóm của Nguyễn Thị Thanh Th.) và bà Nguyệt (75 tuổi, mẹ anh Lành).

Các nạn nhân còn lại gồm: Anh Nguyễn Quang Lành (36 tuổi), vợ là Phan Thị Tú Trinh (33 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Trúc (11 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Thảo (8 tuổi - đều là con anh Lành) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Lệ và Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, do mưa lũ dâng cao gây mất điện, gia đình anh Nguyễn Quang Lành đã sử dụng máy nổ để phát điện trong nhà kín, dẫn đến ngạt khí. Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 28-10, người dân xung quanh phát hiện vụ việc và báo cho lực lượng chức năng dùng ghe tiếp cận, giải cứu các nạn nhân. Cả 8 người sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Lệ và Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng.

Theo đánh giá ban đầu của lực lượng y tế, các nạn nhân đều rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng, nguy kịch, đòi hỏi cấp cứu tích cực và theo dõi sát sao. Chính quyền xã đã báo cáo khẩn lên cấp trên, đồng thời phối hợp lực lượng chuyên môn xác minh nguyên nhân, rà soát các hộ gia đình có nguy cơ tương tự trên địa bàn nhằm tuyên truyền để phòng ngừa tai nạn.

Chỉ đạo tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, chỉ đạo chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình an táng người tử vong phù hợp với tình hình mưa lũ và phong tục địa phương; thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp đối với nạn nhân và thân nhân.

Ông Hồ Quang Bửu yêu cầu, các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra từng khu dân cư, đặc biệt là các hộ dân đang sử dụng máy nổ, máy phát điện, bếp than tổ ong hoặc thiết bị sinh nhiệt trong không gian kín để tuyên truyền, khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn về điện, sử dụng máy nổ và khí đốt, nhất là trong bối cảnh mưa lũ kéo dài, mất điện diện rộng. Ngành y tế cần chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị cấp cứu, nhân lực trực 24/24 giờ để tiếp nhận, điều trị kịp thời các trường hợp ngạt khí, suy hô hấp, ngộ độc khí độc trong mùa mưa lũ.

