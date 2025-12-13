Ngư dân trúng vụ tép dù tiết trời giá lạnh

Những ngày này, mặc dù tiết trời giá lạnh, biển động nhưng ngư dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn vươn khơi đánh bắt tép biển. Đổi lại, tép được giá cao nên ngư dân rất phấn khởi.

Clip ngư dân trúng mùa tép biển

Tép biển còn được người dân ở Bắc miền Trung gọi là moi, ruốc, khuyết. Trong năm có 2 vụ đánh bắt tép biển, đó là vụ Nam (còn gọi là vụ chiêm) vào tháng 6, 7 Âm lịch và vụ Bắc (vụ mùa) kéo dài từ khoảng cuối tháng 8 Âm lịch cho đến tháng Giêng năm sau.

Giữa tiết trời giá lạnh, ngư dân vẫn trúng vụ tép biển

Mùa này, mặc dù biển động, trời lạnh nhưng cứ tầm khoảng 3 rưỡi đến 4 giờ sáng, ngư dân các làng biển ở phường Nam Sầm Sơn, Ngọc Sơn; xã Quảng Ninh, Tiên Trang… (tỉnh Thanh Hóa) lại vươn khơi đánh bắt tép biển. Đến khoảng 7-8 giờ, nhiều bè mảng bắt đầu cập bờ chuyến đầu tiên.

Ngư dân Nguyễn Xuân Tố (thôn 10, xã Quảng Ninh) cho biết, thời gian này, luồng tép vào gần bờ nên phải tranh thủ đánh bắt. Mỗi chuyến đánh bắt được bình quân khoảng 1,2 đến 1,5 tạ tép. Sau chuyến vào bờ đầu tiên, các ngư dân chỉ tranh thủ ăn uống, nghỉ ngơi tầm 15-20 phút lại tiếp tục quay bè mảng ra khơi đánh bắt chuyến thứ 2. Với những thanh niên khỏe mạnh, một ngày có thể đánh bắt được 3 chuyến.

Những tháng trước đây, giá tép biển dao động từ 8.000 đồng - 10.000 đồng/kg, tuy nhiên, hiện nay giá lên rất cao. Giá tép bán ngay tại bãi biển dao động từ 15.000 đồng - 18.000 đồng/kg, có thời điểm lên đến 22.000 đồng/kg, tùy loại tép to hay nhỏ.

Theo ngư dân, trước đây, giá tép rẻ do phải phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Khi trời ẩm ương hoặc mưa, tép đánh về không phơi được, lại bị thương lái ép nên giá bấp bênh. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều lò hấp, sấy nên không lo tép bị hỏng, bị ép giá. Bên cạnh đó, hiện giá tép khô lên rất cao, có thời điểm lên đến 80.000 đồng/kg. Nhờ giá tép khô cao nên “kéo” theo tép tươi cũng tăng cao.

DUY CƯỜNG