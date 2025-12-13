Xã hội

Đắk Lắk: 2 anh em ruột đuối nước thương tâm

Sáng 13-12, một lãnh đạo UBND xã Ea Hiao (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 anh em ruột tử vong.

Nạn nhân là cháu K.B.T.N. (8 tuổi) và K.B.T.Ng. (4 tuổi, cùng trú tại buôn Kry, xã Ea Hiao).

Theo thông tin ban đầu, ngày 12-12, mẹ của 2 cháu nhỏ đi hái cà phê thuê cho người dân trong vùng nên để 2 anh em ở nhà tự chơi với nhau. Đến chiều cùng ngày, khi đi làm về, người mẹ không thấy N. và Ng. ở nhà nên nhờ người đi tìm kiếm. Khi tìm ở khu vực hồ nước gần đó, người dân đã phát hiện thi thể các cháu ở dưới hồ.

Được biết, cha của 2 cháu bé đang ở xa nhà, người mẹ phải vất vả làm thuê khắp vùng để nuôi con. Sau vụ việc, chính quyền xã Ea Hiao đã cử người thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Do gia đình các cháu bé thuộc hộ nghèo của xã nên nhiều cá nhân đã đứng ra kêu gọi để hỗ trợ kinh phí mai táng.

