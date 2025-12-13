Sáng nay 13-12, Hà Nội chìm trong màn sương mù đặc quánh

Ghi nhận lúc 7 giờ sáng nay tại các trục đường huyết mạch như Lê Văn Lương, Tố Hữu, Láng Hạ, Hoàng Cầu, Ngã Tư Sở… tầm nhìn xa bị hạn chế nghiêm trọng. Những tòa nhà cao tầng hiện ra chỉ như những khối hình mờ nhạt, lẩn khuất trong lớp không khí trắng xóa.

Các tòa nhà cao tầng tại khu Trung Hòa - Nhân Chính chìm trong lớp sương mù và bụi mịn. Ảnh: QUỐC KHÁNH

​Tại khu vực phố Lê Văn Lương, các tòa chung cư cao 20-30 tầng nằm dọc hai bên đường gần như "biến mất" từ tầng 10 trở lên. Dưới lòng đường, dù đã sáng rõ mặt người nhưng các phương tiện ô tô, xe máy đều phải bật đèn vàng phá sương để di chuyển.

Sương mù và bụi mịn tại hồ Hoàng Cầu. Clip: QUỐC KHÁNH

Sông Tô Lịch cũng trở nên mờ ảo do sương mù, bụi mịn và mưa nhỏ gây ra. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Đường phố Hà Nội sáng nay mù mịt do sương mù, mưa và bụi mịn. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Theo các chuyên gia môi trường, hiện tượng sáng nay ở Hà Nội là hệ quả của sự cộng hưởng "kép". Khối không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp, kết hợp với độ ẩm cao do mưa nhỏ (mưa phùn) đã tạo nên lớp sương mù dày đặc.

Tuy nhiên, điều đáng nói là lớp sương này không đơn thuần là hơi nước. Nó bao gồm cả lớp bụi mịn PM2.5 lơ lửng tầng thấp không thể khuếch tán do hiện tượng nghịch nhiệt đã kéo dài nhiều ngày nay.

Thay vì được mưa rửa trôi, bụi bẩn gặp mưa nhỏ và độ ẩm cao lại càng bám chặt vào tầng không khí sát mặt đất, tạo nên một bầu không khí "đặc quánh", gây cảm giác khó chịu cho người đi đường.

Các tòa nhà cao tầng trên đường Lê Văn Lương trong lớp sương mù và bụi mịn. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Ảnh: QUỐC KHÁNH

Trước tình hình chất lượng không khí ở mức kém và thời tiết chuyển rét đậm kèm mưa, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, hạn chế ra đường vào sáng sớm. Khi tham gia giao thông, người dân cần trang bị khẩu trang chống bụi mịn chuyên dụng, giữ ấm cơ thể và tuân thủ tốc độ an toàn để tránh các va chạm đáng tiếc do tầm nhìn hạn chế.

QUỐC KHÁNH