Nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại

Theo bà Thái Thị Mai, Phó Chủ tịch Phụ trách Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La, để xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, tổ chức Công đoàn Việt Nam cần có vị thế pháp lý và thực tiễn đủ mạnh, không chỉ dừng ở vai trò vận động phong trào, mà thực sự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Bà Thái Thị Mai, Phó Chủ tịch Phụ trách LĐLĐ tỉnh Sơn La (thứ hai, từ phải) thăm hỏi công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La

Trong tham luận đóng góp ý kiến cho dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đề xuất làm rõ và nâng tầm vai trò đại diện của công đoàn trong bối cảnh quan hệ lao động ngày càng đa dạng, phức tạp. Theo đó, công đoàn cần được xác định là tổ chức đại diện có đủ bản lĩnh, năng lực và cơ chế để thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ người lao động.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ là xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng thông qua Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La cho rằng, cùng với xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, cần bổ sung nội dung xây dựng tổ chức công đoàn hiện đại, gắn với đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động và ứng dụng công nghệ số.

Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đề nghị cụ thể hóa cơ chế để tổ chức công đoàn thực hiện quyền giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực thi chính sách, pháp luật liên quan người lao động, nhằm tăng tính dân chủ và hiệu quả trong thực tiễn.

Về giải pháp, tổ chức công đoàn tập trung đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để thu hút đoàn viên, nhất là công nhân trẻ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, tuyên truyền; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân thông qua các thiết chế công đoàn; phối hợp đào tạo, nâng cao tay nghề, kiến thức pháp luật và kỹ năng cho người lao động.

Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực thương lượng tập thể, tăng cường tư vấn, hỗ trợ pháp lý, xây dựng bản lĩnh chính trị và ý thức giai cấp cho công nhân cũng được nhấn mạnh, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

PHÚC VĂN