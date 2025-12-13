Tổ chức công đoàn hướng đến bài toán mạnh và gọn

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 8 (khóa XIII). Đây là hội nghị mở đầu giai đoạn nước rút chuẩn bị tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu đến dự hội nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hội nghị đặt ra yêu cầu cấp bách về chuyển dịch tư duy trong hoạt động công đoàn, từ tổ chức phong trào theo chiều rộng sang quản trị theo chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khang cho biết, năm 2025 ghi nhận một số kết quả tích cực. Thu nhập bình quân của người lao động tiếp tục được cải thiện, đạt khoảng 8,3 triệu đồng/tháng, tăng 10% so với năm trước. Quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể còn 55 vụ, giảm 21 vụ so với cùng kỳ, qua đó thể hiện vai trò của tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, năm 2026 là năm bản lề, mở đầu nhiệm kỳ mới. Với mục tiêu tổ chức Đại hội XIV vào quý 2-2026, bên cạnh việc thực hiện chủ đề công tác năm 2025 là “Tập trung phát triển đoàn viên - tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, các cấp công đoàn cần tập trung giải quyết bài toán căn cơ về sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn nhưng phải bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đánh giá báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2025 và chương trình công tác công đoàn năm 2026, ông Nguyễn Đình Khang cho biết, năm 2025, các cấp công đoàn vừa cụ thể hóa chủ đề công tác năm, vừa tập trung sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, mạnh, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công đoàn. Đồng thời, tổ chức đại hội công đoàn các cấp hướng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam dự kiến tổ chức vào quý 2-2026.

Từ thực tiễn công tác tại các ngành, địa phương, đơn vị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị đánh giá toàn diện kết quả hoạt động công đoàn năm 2025; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân; trên cơ sở dự báo tình hình, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026, nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2026-2031).

Đối với dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII trình Đại hội XIV, ông Nguyễn Đình Khang cho biết, đại hội dự kiến tổ chức vào cuối quý 2-2026. Đây là kỳ đại hội đầu tiên thực hiện theo mô hình tổ chức mới, thời gian chuẩn bị ngắn, tiến độ gấp, đòi hỏi sự tập trung cao và nỗ lực lớn.

Thời gian qua, tiểu ban văn kiện và bộ phận giúp việc đã tích cực nghiên cứu, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội. Kết cấu dự thảo cơ bản kế thừa báo cáo chính trị Đại hội XIII, tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII giai đoạn 2023-2025; xác định 5 bài học kinh nghiệm, 10 nhóm chỉ tiêu và 3 khâu đột phá.

Nhấn mạnh đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị nghiên cứu kỹ, thảo luận, đóng góp ý kiến, tập trung vào tiêu đề báo cáo; đánh giá bối cảnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; dự báo bối cảnh quốc tế, trong nước, những thách thức, tác động đối với tổ chức và hoạt động công đoàn trong thời gian tới; mục tiêu của nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nêu rõ: Từ kinh nghiệm thực tiễn và từ địa bàn, cơ quan, đơn vị… cần đề xuất thêm những vấn đề mới có tác động lớn đến tổ chức và hoạt động công đoàn, cùng các giải pháp, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu trong 5 năm tới và các năm tiếp theo.

Về báo cáo kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2025 và kế hoạch phát triển đoàn viên năm 2026, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, gắn với sự tồn tại và phát triển của tổ chức công đoàn. Thời gian qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quan tâm bố trí nguồn lực về tài chính và con người cho nhiệm vụ này. Trên cơ sở thực tiễn của từng ngành, địa phương, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các đại biểu thảo luận trách nhiệm, đề xuất các giải pháp cụ thể, thể hiện quyết tâm chính trị cao hơn nhằm cải thiện kết quả và thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên trong năm 2026.

PHÚC HẬU