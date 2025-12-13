Ngóng tăng lương, chờ thưởng tết

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến ngày lương tối thiểu vùng được tăng 7,2% theo Nghị định mới của Chính phủ, đồng thời cũng là thời điểm các doanh nghiệp công bố kế hoạch lương, thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Những ngày qua, người lao động đang phấn khởi, mong ngóng tin vui này. Cùng với đó, các cấp công đoàn cũng vào cuộc gấp rút đàm phán với doanh nghiệp.

Hy vọng lương tăng để bù giá leo thang

Tối một ngày cuối năm, trên chiếc xe công nghệ về nhà, tôi nghe được câu chuyện mưu sinh của người công nhân giày da chạy xe công nghệ.

Rời quê nhà Nghệ An vào TPHCM làm công nhân 12 năm ở một công ty thuộc phường Tam Bình (TPHCM), anh Nguyễn Trung Hậu (32 tuổi) nói vui mình “lãi” được người vợ, 2 đứa con với 2 đầu việc làm.

“Tôi làm công nhân giày da ở một công ty tư nhân, lương chỉ được 8 triệu đồng. Vợ tôi làm công nhân may, lương cũng chỉ hơn 7 triệu đồng/tháng nên hàng ngày tôi tranh thủ chạy xe ôm công nghệ buổi tối để có thêm thu nhập”, anh Hậu tâm tình.

Những ngày qua, nghe lương tối thiểu vùng tăng 7,2%, anh Hậu rất trông ngóng. Anh kỳ vọng doanh nghiệp sẽ căn cứ vào đó để điều chỉnh lương của người lao động.

Người lao động tham gia mua sắm tết tại các gian hàng phúc lợi

Cũng mong ngóng đến ngày lương tối thiểu vùng mới được áp dụng, chị Trần Thị Diễm Thúy, công nhân may tại Khu công nghiệp Tân Tạo (TPHCM) chia sẻ, hiện lương của chị hơn 6 triệu đồng, cộng các khoản làm thêm, hỗ trợ tiền ăn… thì tổng thu nhập được hơn 9 triệu đồng.

Chị Thúy cho biết, dù mức lương này đã cao hơn lương tối thiểu vùng nhưng chị vẫn mong đến ngày đầu năm để doanh nghiệp điều chỉnh mức lương cho người lao động. Bởi theo chị Thúy, sau mỗi đợt tăng lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp đều ít nhiều tăng lương cho người lao động.

Cùng với lương, đến thời điểm này, công nhân lao động cũng đang trông chờ doanh nghiệp công bố mức thưởng tết. Những ngày qua, thông tin doanh nghiệp dự kiến mức thưởng tết là 3 tháng lương khiến người lao động tại Công ty CP In số 7 (Khu công nghiệp Tân Tạo, TPHCM) phấn khởi.

Theo ông Trương Hoàng Tâm, Chủ tịch Công đoàn công ty, nếu kế hoạch sản xuất kinh doanh hoàn thành, dự kiến mức thưởng tết (lương tháng 13) cho người lao động là 3 tháng lương. Bên cạnh đó, công ty còn thưởng theo bình bầu A, B, C, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lì xì đầu năm đến người lao động. Hiện công ty có khoảng 325 lao động và nhiều năm liền có mức thưởng tết cao.

Còn tại Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao TPHCM), ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết, hiện mức lương công ty đang chi trả cao hơn mức tối thiểu vùng. Tuy nhiên, công đoàn công ty đang thương lượng với lãnh đạo đơn vị để tăng lương cho người lao động khi mức lương tối thiểu vùng mới được áp dụng.

“Về thưởng tết sẽ không thay đổi so với năm ngoái theo công thức: lương x 1.1. Phía công đoàn cũng sẽ tổ chức tiệc tất niên, tặng quà, tổ chức xe đưa đón công nhân về quê và trở lại thành phố”, ông Lưu Kim Hồng cho biết.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Công đoàn TPHCM triển khai chăm lo tết bằng nhiều giải pháp thiết thực. Tổng kinh phí dự kiến chăm lo khoảng 700 tỷ đồng, hỗ trợ khoảng 15% đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong tổng số hơn 2,3 triệu đoàn viên, người lao động.

Không để người lao động bị nợ lương, nợ thưởng

Theo khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia, việc tăng lương tối thiểu vùng sẽ áp dụng từ ngày 1-1-2026 không chỉ được lấy làm căn cứ trả lương, mà còn là cơ sở để doanh nghiệp đóng BHXH, đảm bảo mức lương hưu của người lao động sau này.

Sở Nội vụ TPHCM cũng có văn bản đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sớm xây dựng và công bố kế hoạch trả lương, thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026 đến người lao động đơn vị.

Liên quan đến vấn đề trên, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM đã ban hành văn bản chỉ đạo và hướng dẫn toàn bộ công đoàn cơ sở triển khai công tác giám sát, tham gia với người sử dụng lao động trong xây dựng kế hoạch trả lương, thưởng tết.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Lê Văn Hòa cho biết, đây không phải là hoạt động mang tính hình thức mà là quy trình quan trọng để bảo vệ sự ổn định của quan hệ lao động trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Theo ông Lê Văn Hòa, công đoàn đề nghị doanh nghiệp công bố sớm phương án trả lương, thưởng, trong đó gồm: mức thưởng, mức hỗ trợ tết; thời gian trả lương, thời gian nghỉ tết; chính sách đối với người lao động tăng ca, làm việc trong dịp cuối năm; quà tết và các phúc lợi đi kèm. Tất cả phải được công khai, minh bạch, thông báo đến người lao động trước ngày 20-12 theo chỉ đạo của Sở Nội vụ TPHCM.

“Bên cạnh việc giám sát để doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết, đúng quy định pháp luật, chúng tôi kiên quyết yêu cầu không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp trì hoãn công bố thưởng tết, gây tâm lý bất ổn trong công nhân”, ông Lê Văn Hòa nhấn mạnh.

Ngoài ra, tổ chức công đoàn thành phố cũng triển khai mạng lưới Tổ công tác quản lý địa bàn phối hợp với công đoàn phường, xã, đặc khu để rà soát toàn bộ doanh nghiệp có dấu hiệu khó khăn: nợ lương, nợ thưởng, nợ BHXH, giảm đơn hàng; rà soát nhóm người lao động dễ bị tổn thương để kịp thời đề xuất LĐLĐ thành phố và chính quyền hỗ trợ.

Hiện có một số doanh nghiệp có xu hướng cơ cấu lại tiền lương sau khi tăng lương tối thiểu, làm giảm một số khoản phúc lợi vốn có. Đại diện tổ chức Công đoàn TPHCM cho biết, không chấp nhận việc doanh nghiệp lợi dụng điều chỉnh lương tối thiểu để giảm thu nhập thực tế của người lao động.

Tổ chức Công đoàn thành phố sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, để đảm bảo tăng lương tối thiểu phải đi kèm tăng quyền lợi, không gây thiệt cho người lao động.

THÁI PHƯƠNG