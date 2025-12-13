Lâm Đồng: Di dời nhiều hộ dân dưới chân đồi thông bị sạt lở

Ngày 12-12, UBND xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng đã di dời nhiều hộ dân thôn Quảng Hiệp đến nơi an toàn trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại khu vực đồi thông thuộc khoảnh 5, tiểu khu 277B do lâm phần do Ban quản lý Rừng phòng hộ Đức Trọng quản lý.

Được biết, khu vực này có người dân sinh sống, xây dựng nhà ở từ nhiều năm trước. Tình trạng sạt lở triền đồi xuất hiện nghiêm trọng, nhất từ mùa mưa năm 2024. Sau các trận mưa đầu tháng 12-2025, sạt lở tại khu vực càng nghiêm trọng hơn.

Đồi thông liên tiếp sạt lở uy hiếp khu dân cư thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng

Tại taluy dương, đất đá liên tục trượt xuống sát khu dân cư, có trường hợp nhà dân bị đất đá sạt lở áp sát sau nhà, tràn vào nhà gây đổ một phần công trình. Khu vực có dấu hiệu bị sạt lở có diện tích khoảng 1,7ha (phần lớn là đất rừng nghèo kiệt và đất trống).

Cây rừng cùng đất đá bị sạt lở trôi tuột xuống phía dưới, áp sát vào nhà dân

Chính quyền địa phương cắm bảng cảnh báo nguy cơ sạt lở để người dân không lại gần nơi nguy hiểm

Trước nguy cơ mất an toàn cao, UBND xã Hiệp Thạnh đã lập biên bản và ban hành quyết định cưỡng chế, đồng thời niêm phong toàn bộ khu vực có nguy cơ sạt lở để ngăn người dân quay lại.

ĐOÀN KIÊN