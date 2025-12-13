Lâm Đồng: Di dời nhiều hộ dân dưới chân đồi thông bị sạt lở

Được biết, khu vực này có người dân sinh sống, xây dựng nhà ở từ nhiều năm trước. Tình trạng sạt lở triền đồi xuất hiện nghiêm trọng, nhất từ mùa mưa năm 2024. Sau các trận mưa đầu tháng 12-2025, sạt lở tại khu vực càng nghiêm trọng hơn.
Tại taluy dương, đất đá liên tục trượt xuống sát khu dân cư, có trường hợp nhà dân bị đất đá sạt lở áp sát sau nhà, tràn vào nhà gây đổ một phần công trình. Khu vực có dấu hiệu bị sạt lở có diện tích khoảng 1,7ha (phần lớn là đất rừng nghèo kiệt và đất trống).
Trước nguy cơ mất an toàn cao, UBND xã Hiệp Thạnh đã lập biên bản và ban hành quyết định cưỡng chế, đồng thời niêm phong toàn bộ khu vực có nguy cơ sạt lở để ngăn người dân quay lại.